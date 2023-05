Posible contaminación de una quebrada en La Chorrera tiene en alerta a sus residentes

Residentes de la comunidad en Santa Rita de La Chorrera están preocupados por la posible contaminación de una quebrada que alimenta el río Caimito, el principal afluente de la provincia de Panamá Oeste y que abastece de agua a miles de familias en esta parte del país.

Los vecinos aseguran que estas comunidades se abastecen a través de pozos subterráneos, por lo que cualquier contaminación que se de en alguna de las fuentes de agua que se alimentan del río Caimito puede repercutir en su salud y provocar un daño más grave.

Señalaron que les ha llegado información de que la planta de tratamiento de una escuela que está en construcción cerca de la zona desembocará en la quebrada y temen que los desechos tóxicos dañen irreversiblemente esta fuente de agua. De hecho, en un recorrido realizado en el lugar se pudo constatar que existe una tubería que desemboca en la quebrada y que ha sido tapada con tierra y gravilla.

"Nosotros no estamos en contra del progreso, pero no podemos permitir que la fuente de agua que utiliza la comunidad sea contaminada. Si es cierto eso que dicen de que el agua de la planta de tratamiento es reutilizable, por qué no lo usa el colegio de vuelta y en cambio la están mandando a la fuente de agua con la que cuenta la comunidad", dijo la señora Lidia Rodríguez.

Agregaron que ahora la incertidumbre es mayor ya que la escuela será entregada el próximo mes y no saben si las aguas residuales de la planta de tratamiento terminarán contaminando la quebrada.

Los residentes piden a las autoridades hacer las debidas inspecciones y salvaguardar el recurso natural de un posible desastre ambiental.

El río Caimito tiene una longitud de 72 km y su cuenca hidrográfica abarca 453 km². Nace en el noreste de Capira y recorre el distrito de La Chorrera de oeste a este, atravesando la Carretera Panamericana y la Autopista Arraiján-La Chorrera, para cambiar de rumbo al sur hasta su desembocadura en Puerto Caimito. Tiene como afluentes a los ríos Aguacate, Bernardino, Congo y Copé.