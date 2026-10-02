Precios de productos agrícolas aumentan en el mercado municipal de Penonomé

Los comerciantes aseguran que deben adquirir los productos por quintales para poder mantener un margen de ganancia, pero el alza en los costos de compra termina trasladándose al consumidor.

Penonomé, Coclé/Los precios de varios productos agrícolas han registrado un incremento considerable en el mercado municipal de Penonomé, una situación que preocupa tanto a vendedores como a consumidores.

Cebolla, ají, tomate, ñame, otoe y otros productos forman parte de la lista de alimentos cuyos costos han aumentado en las últimas semanas. Los comerciantes aseguran que deben adquirir los productos por quintales para poder mantener un margen de ganancia, pero el alza en los costos de compra termina trasladándose al consumidor.

Entre las principales causas señaladas por los vendedores están los efectos de las condiciones climáticas asociadas al fenómeno de El Niño, que han afectado la producción agrícola, además del incremento en el costo del combustible, que también impacta el transporte de los productos desde las áreas de cultivo hasta los mercados.

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“Lo que nos ayuda un poco y mueve un poco más la economía son los jubilados y las quincenas”, indicó Cecilia Fong, vendedora.

Los comerciantes explican que, ante el aumento de los precios, los consumidores han tenido que ajustar sus compras y buscar alternativas para llevar los productos básicos a sus hogares.

Incluso algunos rubros que tradicionalmente se consiguen de manera local y que tienen mayor resistencia a las condiciones de sequía comienzan a escasear. Tal es el caso de la yuca, cuya disponibilidad también se ha reducido, generando preocupación entre los vendedores.

La situación mantiene en alerta a los comerciantes, quienes esperan que las condiciones de producción y abastecimiento puedan mejorar para evitar que los precios continúen aumentando y afectando el bolsillo de las familias.

Con información de Nathaly Reyes