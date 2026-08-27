Presentan la nueva marca país de Panamá en el Aeropuerto Internacional de Tocumen

El gerente del aeropuerto, José Antonio Ruiz Blanco, destaca que la proyección apunta a alcanzar los 30 millones de usuarios para el año 2030.

Ciudad de Panamá/Con el lema “Panamá, anfitrión del mundo”, las autoridades del sector turismo e infraestructura llevaron hoy la presentación de la nueva marca país Panamá en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Tocumen, una estrategia orientada a otorgar una identidad formal a la nación y fortalecer el atractivo turístico e inversiones en el territorio panameño.

Durante la presentación, el gerente de Tocumen S.A., José Antonio Ruiz Blanco, enfatizó la trascendencia de contar con una imagen unificada a nivel internacional.

Según el gerente de Tocumen S.A., este distintivo busca mostrar las ventajas competitivas del país para atraer visitantes que deseen viajar, invertir o residir en Panamá, impactando de forma directa en la generación de empleo para los panameños.

Nota relacionada: Panamá estrena marca país para triplicar la llegada de turistas y atraer inversión, explica ministra de Turismo

El máximo responsable de la terminal aérea ofreció cifras detalladas sobre el volumen del tráfico de pasajeros en Panamá. Ruiz Blanco precisó que la terminal superó los 14 millones de usuarios en lo que va del año, lo que representa un crecimiento del 15 % frente al periodo anterior.

Luego de haber cerrado el año previo con 20.98 millones de viajeros, las proyecciones para este periodo estiman superar los 22 millones de pasajeros en el Aeropuerto de Tocumen, impulsados por la incorporación de nuevas rutas y aerolíneas.

A largo plazo, la planificación operativa del aeropuerto contempla alcanzar una meta de 30 millones de pasajeros para 2030. El ejecutivo subrayó que la propuesta de marca país debe ser un esfuerzo común enfocado en consolidar la imagen internacional de la nación de manera continua y unificada.

Con información de Luis Jiménez.