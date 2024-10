Diputados dispuestos a trabajar en días patrios con tal que se modifique el presupuesto para 2025

Ciudad de Panamá/Los 15 diputados de la Comisión de Presupuesto han tomado la decisión de si tienen que trabajar en noviembre los días 3,4,5, 10, lo harán para dar ese impulso al país, porque necesitan que el 1 de enero entre a regir un Presupuesto General del Estado "realista".

Así lo aseguró Jorge Herrera, diputado y alcalde de Aguadulce. Esto, luego de que ayer, martes 22 de octubre, un total de 598 representantes y casi el 90% de los alcaldes del país alzaran su voz en la Comisión de Asuntos Municipales en la Asamblea Nacional para exigir que se les entreguen los 110 mil dólares anuales del Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (Piopsm) y no 55 mil dólares como se está proponiendo en el Presupuesto General del Estado 2025.

Aquí nos hemos puesto en consenso todos, es un tema país por delante. Fue un trabajo en equipo que se logró con todas las bancadas de los partidos políticos, incluyendo los independientes — Jorge Herrera - Diputado y alcalde de Aguadulce

Herrera explicó que para discutir nuevamente el presupuesto se trabajará de manera paralela con el proyecto de modificaciones a la Caja de Seguro Social. Adelantó que lo más probable es que el proyecto entre en sesiones extraordinarias y se discuta entre noviembre y diciembre. "Es muy importante que trabajemos esto con mucha cordura, mesura y estabilidad para todos", recalcó.

Herrera recordó que el Piopsm no es nada más que los 110 mil dólares que les otorgan a cada representante de corregimiento y alcaldes de distrito y de ese total, el 70% (76 mil dólares) es destinado a inversión.

Para Herrera, el monto no es suficiente para arreglar calles, mejoras a viviendas, áreas verdes, apoyos sociales y otras actividades que realizan los representantes.

El Ministerio de Economía y Finanzas pidió un voto de confianza para que a mediados de enero y febrero se apruebe un traslado de partida o crédito adicional para complementar los 43 millones de dólares que hacen falta del Piopsm, sin embargo, las autoridades se mostraron en desacuerdo con la alternativa.

El diputado aclaró que las autoridades locales no sienten que han puesto en jaque al gobierno con su postura y mucho menos están rechazando el proyecto de ley del presupuesto, sino lo que han hecho es una recomendación para que se incremente el Piopsm al 100%. "Sino se dan los 110 mil dólares con qué recurso pueden enfrentar sus problemas municipios como Olá, Las Minas, La Pintada y la comarca Ngäbe-Buglé que dependen del Estado", señaló.

El también presidente de la Comisión de Asuntos Municipales en la Asamblea Nacional recordó que esos recursos cuentan con control previo, participación ciudadana y control posterior. A su juicio el gobierno no visualizó la magnitud del recorte que pretenden hacer.

Jonathan Vega, diputado y miembro de la Comisión de Presupuesto, respaldó la moción de Herrera y afirmó que si tienen que laborar de lunes a domingo lo harán.

Vega reafirmó que el proyecto del Presupuesto General del Estado para la vigencia 2025, en efecto requiere de ciertas modificaciones, no solo en lo referente al 7% del Producto Interno Bruto para educación, sino en temas como salud.

Para Vega, probablemente hay algunas instituciones que no necesitan de tantos recursos para operar, y no se trata de que no haya dinero, sino que hay que mejorar la forma en que se administra.

En ese aspecto, citó el caso del Ministerio de la Mujer, que tiene un presupuesto alrededor de 11 millones de dólares y si le buscan funcionalidad a la entidad, desde su punto de vista, es un ministerio no tan operativo, en el sentido de resolver las necesidades de la ciudadanía.