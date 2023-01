Prolongan por 6 meses la medida de control de precios en la Canasta Básica

Ciudad de Panamá/El presidente de la República, Laurentino Cortizo, prorrogó por 6 meses más la vigencia del Decreto Ejecutivo No. 165 de 1 de julio de 2014 y sus respectivas modificaciones, con respecto al control de precios en 18 productos de la Canasta Básica de Alimentos.

La promulgación se hizo a través de la publicación de la Gaceta Oficial No. 29703-B del miércoles 18 de enero.

Cabe recordar que mediante Decreto Ejecutivo No. 13 de 13 de julio de 2022, se acordó recomendar al Ejecutivo, prorrogar la extensión de la medida de regulación de precio y ampliarla de dieciocho (18) productos alimenticios por un periodo de 6 meses adicionales, para asegurar que una posible desregulación no genere un incremento no justificado en los productos considerados de mayor sensibilidad, dado las tendencias inflacionarias a nivel internacional.

Así las cosas, reunión del 1 de enero de 2023 en la Comisión de Ajustes de Precios, se acordó, para asegurar que los niveles de inflación actuales se mantengan a un nivel que no afecte el proceso de crecimiento económico y de generación de empleos, recomendar al Ejecutivo extender la regulación por la vía de precios tope para 18 productos de la Canasta Básica de Alimentos, por un período de 6 meses, a través de un nuevo Decreto Ejecutivo.

Durante el año pasado, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) registró 826 multas en primera instancia, por una cuantía total $365,667.50, por incumplir el control de precios. Los minisúper y supermercados fueron los más multados.