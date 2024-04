Más que promocionar se debe tener una visión de Estado para el turismo, según alcalde de Pedasí

Ciudad de Panamá/Miguel Batista, alcalde de Pedasí, consideró que las propuestas expuestas la noche de ayer, miércoles 3 de abril, en el debate presidencial por el turismo, "fue un pantallazo un poco básico" de lo que necesita el turismo en Panamá.

Y es que, los problemas en la eficiencia de servicios básicos al no contar con agua potable, el registro constante de fluctuaciones y la falta de apoyo al gobierno local para la recolección de basura, son factores que no invitan al turismo y hacen que no se cuente con un plan de Estado real, con lo cual está la necesidad de que el próximo gobierno se empodere en materia de turismo, creer en la industria, haga las inversiones correctas y mejore la conectividad.

Para Batista, no solo se trata de promocionar, pues, todos los candidatos fueron enfáticos con Fondo de Promoción Turística Internacional (Promtur) y "debe estar feliz de que se le va a dar los recursos", pero, se debe tener una visión de plan de Estado, donde se capacite al ciudadano para que entienda la importancia del turismo y los grandes beneficios que trae.

Aseguró que desde su municipalidad ha estado trabajando en ello, precisamente para ser escuchado y para que sean los pedasieños los principales actores. Y es que, actualmente los moradores cercanos a las áreas turísticas se sienten desplazadas del sector turismo.

Se debe ir trabajando para que las personas no tengan que vender sus propiedades y puedan ser los dueños de hoteles, hostales y restaurantes que se levantan en sus terrenos. A su parecer el Gabinete turístico no ha cumplido con sus objetivos y en ese sentido dijo que presentó una propuesta para que esto cambie y los ciudadanos puedan desarrollar cualquier actividad en la industria.

"El turismo en Panamá hace que los panameños se vean desplazados y esa realidad tiene que cambiar — Miguel Batista - Alcalde de Pedasí

Sobre la distribución de recursos para promover el turismo en materia de descentralización paralela, Batista reconoció que los fondos no llegan de manera eficiente ni precisamente abocados al sector turismo.

Asimismo, en el aspecto de la seguridad, el alcalde pedasieño puso sobre la mesa la incidencia del narcotráfico que está afectando el país, las playas y pequeños distritos que en otrora eran tranquilos y hoy por hoy se están viendo afectados por el flagelo de las drogas, lo que indica que hay que reforzar la seguridad nacional, pero con mucho cuidado.

Para Batista la cantidad de retenes que se ven a lo largo del país, hacen notar a la nación como completamente insegura, cuando no lo es, por lo que considera se debe mejorar la política de seguridad y la percepción de corrupción, para brindar a los inversionista la seguridad jurídica que necesitan.