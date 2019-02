Candidatos por libre postulación piden no estigmatizar a Colón y brindar oportunidades

Así consideraron los aspirantes Dominico Medina, que busca una curul por el circuito 3-1, y Agustín Rodríguez, en la carrera de representante por el corregimiento de Sabanitas.

Para Medina, la desintegración familiar y la exclusión social tienen a Colón "en la situación en que está". El candidato por libre postulación responsabilizó en Noticias AM a los gobiernos que han pasado, porque han sumergido a la provincia en la "mediocridad y la pobreza".

El candidato independiente indicó que se debe apoyar a la población de la Costa Atlántica, una región que aporta al Producto Interno Bruto (PIB) por la actividad minera, portuaria y la Zona Libre de Colón (ZLC).

"No solo Colón está atravesando este problema contra la delincuencia y el crimen organizado", comentó Medina, quien pidió no se estigmatice al pueblo colonense.

" Este gobierno ha invertido miles de millones de dólares, pero en obras grises. No ha apostado realmente por el cambio de mentalidad de las personas en Colón. Los sacaste de donde estaban viviendo, porque tenían mala vivienda pero su mentalidad no ha cambiado. Tener al colonense, que ha vivido en una forma por más de 30 años, llevarlo a una capacitación de dos semanas, no va a cambiar su forma de pensar. Están tratando de portarse bien. Necesitan oportunidades, necesitan apoyo", expresó Medina a este medio.

En tanto, el aspirante a representante por libre postulación, Agustín Rodríguez, destacó que se debe trabajar en prevención, para evitar que los privados de libertad al salir, recaigan y terminen cometiendo nuevamente hechos delictivos.

Rodríguez ha trabajado con los detenidos que, aseguró, ansían oportunidades para mejorar.

"La misma familia y a veces la sociedad, lo atrapa y lo lleva a lo mismo. Esa persona cuando sale de allí no aprende nada, otras mañas, pero no para vivir en la sociedad. Ellos quieren salir de eso, pero no hay formas", expresó en Noticias AM.

Sobre sus propuestas, Rodríguez resaltó que buscará hacer un cambio y dejar un legado, sin el clientelismo, el juega vivo y favores que al final desvían el dinero para el mantenimiento del corregimiento.

" Una diferencia para que vea lo que un representante pueda hacer por un corregimiento, por la población. Interactuando con la comunidad", dijo.

"Colón necesita de todos en este momento, no estigmaticen más a mi gente", apuntó Medina.