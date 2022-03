Padres de familia del Centro Educativo Nuevo Chorrillo, en el distrito de Arraiján, denunciaron una serie de irregularidades en este plantel educativo.

Aducen que la escuela no es segura para sus niños, no cuentan con aulas adecuadas, los baños están dañados y no tienen agua potable.

Piden a las autoridades del Ministerio de Educación, acercarse a este lugar y darle una solución a sus quejas.

Con información de Gabriel Santamaría