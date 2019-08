Recomiendan a comerciantes en Chiriquí seguir medidas de seguridad

“ La seguridad empieza por nosotros mismos, debemos tener y aplicar medidas que nos garanticen mínimamente esta seguridad”, indicó Miranda.

Recomendó a los comerciantes no poner resistencia cuando son objetos de robo, hurto, no hacer rutina de sus movimientos y, sobre todo, no manejar fuertes volúmenes de dinero y llevárselos para sus casas, para evitar la acción de los delincuentes.

Recientemente se informó que tres individuos armados y encapuchados golpearon y amenazaron con arma de fuego a un comerciante y a su madre de la tercera edad y lograron despojarlo de una fuerte suma de dinero.

El hecho se registró la noche del pasado domingo en la comunidad de Gómez de San Andrés, en Bugaba, justo cuando el comerciante llegaba a su casa, tras haber cerrado el mini súper que administra en este lugar.