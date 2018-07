Representantes de la comarca Emberá Wounaan piden respuestas sobre proyecto de carretera

De acuerdo con Rogelio Cajares, representante del corregimiento de Río Sabalo, y William Barrigón, asesor del concejo, la partida destinada al proyecto es de $28 millones. Su principal temor es que los fondos para este trabajo se pierdan.

La licitación para el diseño y la construcción de la carretera se realizó el 26 de febrero de 2016 con solo una empresa presentando oferta con $14 millones de más sobre el monto estipulado.

"Desde esa fecha no se ha convocado y no se ha subido el pliego a PanamaCompra. Nos parece injusto, con nuestro proyecto, es que a la fecha el Ministerio de Obras Públicas no ha convocado al acto de licitación", comentó Barrigón en Noticias AM.

El proyecto beneficiaría a más de 8 mil personas. "¿Por qué no se ha subido el acto público? ¿Por qué se ha dilatado tanto el proyecto? Cuando se trata de Darién y las comarcas Emberá siempre hay un pero", cuestionó Barrigón.

A nivel de gobierno local se han gestionado comunicaciones y reuniones pero no reciben una respuesta concreta. "Estamos viendo cuándo se subirá al portal de PanamaCompra", comentó el representante de Río Sabalo.