Dos accidentes en la comarca Ngäbe-Buglé dejan seis personas heridas

Un estudiante cayó de un vehículo en Llano Ñopo y cinco personas resultaron lesionadas tras un vuelco en Tebujo, cuando viajaban hacia San Félix para tramitar la tarjeta del Pase-U.

Comarca Ngäbe-Buglé/Dos accidentes de tránsito registrados en distintos puntos de la comarca Ngäbe-Buglé dejaron varios heridos, entre ellos un estudiante y cinco personas que viajaban hacia San Félix para realizar trámites relacionados con el cobro del Pase-U.

El primer hecho ocurrió en la comunidad de Llano Ñopo, donde un estudiante que se dirigía a su centro educativo sufrió una caída de un vehículo, utilizado por residentes de la zona como medio de transporte.

De acuerdo con los primeros reportes, el menor habría presentado una convulsión mientras viajaba, lo que provocó que cayera del automóvil y se golpeara la cabeza. Posteriormente, fue trasladado al Hospital San Félix, donde quedó bajo observación médica.

El segundo accidente se registró en el sector de Tebujo, donde un grupo de padres de familia se dirigía hacia San Félix para realizar el trámite de la tarjeta de la Caja de Ahorros, requisito para recibir el beneficio del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (Pase-U).

Durante el recorrido, el vehículo en el que viajaban sufrió un vuelco que dejó cinco personas heridas. Según versiones de residentes de la comunidad, uno de los afectados habría perdido uno de sus brazos, aunque esta información no ha sido confirmada oficialmente.

Tras el segundo incidente, residentes de la comarca solicitaron a las autoridades que habiliten la entrega o gestión de las tarjetas en las propias comunidades, con el propósito de evitar que los padres de familia tengan que trasladarse hacia otros distritos.

Con información de Demetrio Abrego

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