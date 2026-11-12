MIDA instala sensores tecnológicos en fincas agrícolas y ganaderas de Coclé

Proyecto piloto permitirá monitorear la temperatura, humedad del suelo y condiciones atmosféricas para mejorar la producción agropecuaria en Antón, Natá y El Roble.

Provincia de Coclé/El sector agropecuario de la provincia de Coclé avanza hacia la incorporación de nuevas tecnologías con la instalación de sensores de medición remota en fincas agrícolas y ganaderas, como parte de un proyecto impulsado por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) en alianza con el Instituto Nacional de Investigaciones Científicas Avanzadas en Tecnologías de Información y Comunicación (Indicatic).

La instalación de los equipos se realizó este jueves, como parte de la iniciativa denominada “Implementación piloto de sistemas de medición remota en fincas agrícolas y ganaderas en Coclé”, que busca facilitar a los productores información precisa sobre las condiciones ambientales y productivas de sus terrenos.

Los dispositivos permitirán recopilar datos sobre temperatura, humedad del suelo y comportamiento atmosférico, información que ayudará a mejorar la toma de decisiones, optimizar los procesos de producción, reducir costos y promover prácticas agropecuarias sostenibles.

El proyecto contempla la instalación de estos sensores en fincas piloto ubicadas en los distritos de Antón, Natá y El Roble. Además, incluye jornadas de capacitación dirigidas a técnicos y productores para enseñarles el manejo de los dispositivos y la interpretación de los datos recopilados.

Uno de los componentes tecnológicos de esta iniciativa es el uso del sistema de comunicación de largo alcance (LoRa), que permite transmitir información desde zonas rurales donde existen limitaciones de conectividad e infraestructura.

Con la instalación de estos equipos, el MIDA e INDICATIC avanzan en la fase operativa del proyecto, que busca acercar herramientas de innovación tecnológica a los productores y fortalecer la eficiencia y sostenibilidad de las actividades agrícolas y ganaderas en la provincia de Coclé.

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