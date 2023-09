Se registra cierre en la entrada del aeropuerto Enrique Malek en Chiriquí

Desde tempranas horas de este lunes 25 de septiembre se registró un cierre en la entrada del Aeropuerto Internacional Enrique Malek en la provincia de Chiriquí por parte un grupo de residentes de Loma Linda en el corregimiento de Pedregal, quienes procedieron a bloquear los accesos de entrada y salida en protesta por la falta de respuesta del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial respecto a los títulos de propiedad de sus viviendas.

Aseguraron que son al menos 300 familias, las que por años han estado esperando a que la institución les otorgue la certificación legal de sus propiedades. Estos residentes dejaron en claro que no son precaristas y que llevan entre 30 y 50 años viviendo en este sector cercano a la capital chiricana, sin embargo, a pesar de contar con la reglamentación de los documentos y cumplir con todos los trámites legales como lo estipula la ley, el ministerio no les ha otorgado los títulos de propiedad que requieren para certificar la propiedad de sus viviendas y no tener ningún tipo de contratiempo legal.

La medida de presión ha provocado que cientos de pasajeros con destino a la ciudad capital, entre nacionales y extranjeros que preparaban para abordar sus vuelos hayan quedado varados debido a la imposibilidad de acceder a la entrada del aeropuerto. La protesta además ha generado un denso tráfico.