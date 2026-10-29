Sismo de magnitud 5.1 provoca evacuaciones preventivas en Coclé

El movimiento se registró alrededor de las 9:09 a. m. y se percibió con mayor intensidad en Penonomé y Aguadulce. Sinaproc mantiene la vigilancia y no reporta daños adicionales.

Coclé/Un sismo de magnitud 5.1, registrado alrededor de las 9:09 a. m. de este jueves, sorprendió a personas que se encontraban en sus puestos de trabajo y llevó a algunas a evacuar como medida de prevención.

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó un sismo de magnitud 5.1. Según el reporte revisado, el movimiento se localizó a 24 kilómetros al noroeste de Tonosí, con una profundidad de 8 kilómetros.

De acuerdo con Alexander Guardado, del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el movimiento se percibió con mayor intensidad en Penonomé y Aguadulce.

Hasta el momento del reporte, no se habían registrado daños adicionales asociados a esta réplica, de acuerdo con la entidad.

El movimiento generó preocupación entre personas que permanecen alertas ante las réplicas y la posibilidad de nuevos sismos.

Mantienen vigilancia sobre afectaciones previas

Desde el Centro de Operaciones de Emergencia se mantiene el seguimiento a las afectaciones que ya habían sido reportadas, especialmente aquellas consideradas críticas y que continúan bajo vigilancia.

Las autoridades reiteraron el llamado a conservar la calma, seguir las recomendaciones de los estamentos de seguridad y mantenerse atentos a los avisos oficiales, mientras continúa el monitoreo de la situación.

Con información de Nathali Reyes.