MIDA niega autorización para importar 35 mil toneladas de arroz durante la cosecha

La institución hizo un llamado a manejar con responsabilidad la información sobre posibles importaciones, al advertir que la divulgación de versiones que no corresponden con las decisiones oficiales.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) aclaró que no existe autorización para el ingreso al mercado nacional de 35 mil toneladas de arroz durante el actual periodo de cosecha, ante versiones divulgadas públicamente sobre una posible importación.

La entidad señaló que la administración del presidente José Raúl Mulino mantiene una política de respaldo a la producción nacional, basada en el seguimiento de las cosechas, los inventarios disponibles y las necesidades reales de abastecimiento del país.

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Según el MIDA, las decisiones relacionadas con el rubro se han coordinado con productores, molineros y otros integrantes de la Cadena Agroalimentaria del Arroz, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas para la comercialización de la cosecha nacional y que cualquier medida de abastecimiento responda a la demanda del mercado.

El ministerio indicó que Panamá cuenta con producción suficiente para atender el consumo durante los próximos meses y recordó que el país atraviesa actualmente uno de los periodos más importantes de cosecha.

Ante este escenario, la institución hizo un llamado a manejar con responsabilidad la información sobre posibles importaciones, al advertir que la divulgación de versiones que no corresponden con las decisiones oficiales puede generar incertidumbre entre productores, compradores y consumidores.