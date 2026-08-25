MIDA asegura que hay suficiente arroz en Panamá pese a reducción de siembras

El MIDA mantiene un monitoreo de la producción y disponibilidad del grano para determinar cuándo sería necesario recurrir a compras en el exterior.

Ciudad de Panamá/El ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares, reconoció que la siembra de arroz en Panamá ha disminuido en los últimos dos años, pero aseguró que actualmente existe suficiente producción para abastecer la demanda nacional, por lo que, por el momento, no se contempla la importación del grano.

“Sí es cierto que ha disminuido la siembra de arroz en alrededor de un 15 %. Sin embargo, en estos momentos la cosecha en Chiriquí, las siembras en Chiriquí y Darién están dando muy buenos promedios”, afirmó Linares.

El titular del MIDA explicó que la institución mantiene un monitoreo de la producción y disponibilidad del grano para determinar cuándo sería necesario recurrir a compras en el exterior.

“Nosotros estamos trabajando directamente con los números, siendo imparciales. En el momento que se necesita arroz, créame que se va a traer y aquí no va a haber escasez de arroz. En estos momentos no hace falta”, sostuvo.

Las cifras del sector muestran una reducción considerable en las áreas destinadas al cultivo. Abel Aparicio, director de Agricultura del MIDA, explicó que en 2024 se alcanzó un récord de 100 mil hectáreas sembradas de arroz, mientras que actualmente la superficie se encuentra entre 50 mil y 55 mil hectáreas a nivel nacional.

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“En 2024 se registró una cifra récord de 100 mil hectáreas sembradas en el país. Es cierto que dos años después hemos tenido una disminución. Nosotros en este momento podemos hablar de 50 a 55 mil hectáreas sembradas a nivel nacional”, detalló Aparicio.

De acuerdo con el MIDA, la situación es estable en importantes zonas productoras como Chiriquí, Darién y Chepo, donde los rendimientos de las cosechas han permitido mantener la disponibilidad del producto.

Sin embargo, el panorama no es igual en todas las regiones. Aparicio señaló que áreas como Azuero y Coclé presentan mayores afectaciones en la producción.

“El último inventario se llevó a cabo el 20 de junio y los indicativos afirman que por ahora nosotros no tenemos la necesidad de importar y que existe disponibilidad del grano suficiente en el país”, indicó.

Las declaraciones se dieron durante la presentación de las vistas presupuestarias del Ministerio de Desarrollo Agropecuario para el próximo año.

Para 2027, al MIDA se le recomendó un presupuesto de $209.3 millones, de los cuales $130.6 millones estarían destinados a proyectos relacionados con agua, tecnología e infraestructura.

Mientras el sector enfrenta una reducción en las áreas sembradas, las autoridades aseguran que el comportamiento de las cosechas y los inventarios actuales permiten garantizar, por el momento, el abastecimiento de arroz en el mercado nacional.

Con información de María De Gracia