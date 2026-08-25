MIDA destinará $130.6 millones a proyectos de agua, tecnología e infraestructura en 2027

Del monto total, $78,649,780 serán utilizados para funcionamiento, incluida la gestión operativa, los recursos humanos, los suministros, las primas de antigüedad, los servicios básicos y los alquileres.

Panamá/El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) proyecta destinar $130,655,700 a inversiones durante 2027, principalmente para proyectos relacionados con el acceso al agua, la innovación tecnológica y el fortalecimiento de la producción nacional.

El ministro Roberto Linares sustentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional una asignación recomendada de $209,305,480 para el próximo año.

Del monto total, $78,649,780 serán utilizados para funcionamiento, incluida la gestión operativa, los recursos humanos, los suministros, las primas de antigüedad, los servicios básicos y los alquileres.

Los recursos de inversión financiarán la perforación de pozos, construcción de abrevaderos, cosecha de agua y estudios para el diseño de sistemas de riego. También se destinarán a la producción de granos, infraestructura, certificación de semillas, vigilancia zoosanitaria, laboratorios, accesos a zonas productivas rurales y trazabilidad ganadera.

Agua e innovación frente a las condiciones climáticas

Linares señaló que el manejo del agua constituye una de las prioridades de su administración ante las condiciones climáticas que enfrenta el sector agropecuario.

“El manejo responsable del agua forma parte de una producción más sostenible y con mayor capacidad para adaptarse a las condiciones climáticas”, señaló.

El MIDA también trabaja en mesas técnicas con otras instituciones para orientar y preparar a los productores ante las condiciones agroclimáticas previstas para los próximos meses.

En materia de innovación, la institución contempla actualizar sus plataformas digitales y sistemas de monitoreo, además de capacitar al personal.

“Hablamos de mejores prácticas productivas, genética, trazabilidad, información climática, herramientas digitales y asistencia técnica que contribuyan a mejorar la productividad y reducir riesgos”, expresó Linares.

El 60% de su personal técnico está jubilado

Aproximadamente el 60% del personal técnico del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), entre médicos veterinarios y agrónomos, ya está jubilado, según planteó el titular de la institución durante la sustentación presupuestaria para 2027.

Se explicó ante los diputados de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional que muchos de estos funcionarios superan los 82 años y no se encuentran en condiciones de realizar las labores físicas que exige el trabajo de campo.

Sin embargo, el MIDA debe mantenerlos dentro de su planilla debido a leyes especiales vigentes en Panamá. Algunos de estos funcionarios reciben salarios superiores a los $4,000 y $5,000 mensuales.

Según lo expuesto durante la sustentación, estas normas impiden que el ministerio pueda hacer que el personal se acoja únicamente a su jubilación.

Con información de María De Gracia.