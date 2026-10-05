MiBus responde por filtraciones: lamenta incomodidad de usuarios; afirma que realiza correctivos

MiBus respondió a TVN Noticias sobre el estado de las unidades del corredor Sur y detalló los ajustes de horarios para evitar alzas en el pasaje.

Ciudad de Panamá/Recientemente se difundió un video en redes sociales donde se observa cómo se filtra el agua por las ventanas de un metrobús durante las fuertes lluvias.

Ante la inquietud generada, MiBus emitió un pronunciamiento en respuesta a TVN Noticias, donde lamentó las molestias ocasionadas a los pasajeros y confirmó que la unidad afectada ya está siendo intervenida de manera inmediata.

La empresa operadora de metrobús explicó que su flota está próxima a cumplir 16 años de servicio ininterrumpido.

Aunque aseguran que brindan mantenimiento preventivo y correctivo los 365 días del año, reconocen que el desgaste por el uso intensivo provoca situaciones como las filtraciones de agua captadas en las imágenes, las cuales no representan el estándar de comodidad que buscan ofrecer a los usuarios.

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Ajustes y protección a la tarifa

Respecto a las consultas sobre el sector de La Siesta y las rutas de Tocumen, la compañía aclaró que el servicio troncal y de corredor, incluyendo el corredor Sur, opera con normalidad y ofrece servicio a la comunidad las 24 horas del día.

Los recientes ajustes de horarios en las rutas de corredor obedecen a una necesaria optimización de frecuencias frente al incremento en el costo del combustible.

Sin embargo, la empresa destacó que esta medida es determinante para proteger directamente el bolsillo de los panameños, evitando así un incremento en el costo del pasaje y manteniendo la cobertura conectada con el Metro de Panamá en las horas de mayor demanda.

Renovación y llamado a la ciudadanía

Para dar una solución de fondo al desgaste natural de las unidades, MiBus confirmó que antes de que termine el 2026 recibirán nuevos buses medianos. Este trabajo de renovación de flota continuará el próximo año con la adquisición de más unidades y la futura integración de buses eléctricos al sistema.

Finalmente, MiBus agradeció la colaboración de los usuarios y pidió a la ciudadanía que, al reportar cualquier falla a través del Centro de Contacto 311 o sus redes oficiales, siempre incluyan el número del bus en el mensaje.