Piscina del Parque Omar cierra por reparaciones; trabajos podrían durar hasta un mes

Ciudad de Panamá, Panamá/La piscina del Parque Omar permanecerá cerrada desde este lunes 5 de octubre para reparar su fondo, debido al desprendimiento de azulejos cuyos bordes pueden causar cortaduras a los usuarios. Los trabajos tendrán un costo aproximado de $29 mil a $30 mil y podrían extenderse entre tres y cuatro semanas.

El cierre afecta temporalmente a unas 100 personas que utilizan diariamente la instalación.

María del Carmen Salaverry, directora del Parque Omar, explicó que la piscina ya fue vaciada para iniciar las reparaciones.

La vaciamos para empezar los trabajos que van a tener una duración aproximada de tres semanas. Puede ser que se extienda un poquito más por las lluvias”, señaló. Estimó que las labores podrían tomar cerca de un mes.

La arquitecta Xenia de Ameglio detalló que se sustituirá el revestimiento del fondo, mientras que los costados se conservarán.

Tenemos que cambiar el fondo de la piscina porque los azulejos se están saliendo, así que vamos a cambiar el revestimiento del fondo de la piscina”, explicó.

El nuevo acabado será a base de cemento blanco y agregados de cuarzo, aplicado como una pasta y nivelado para formar una superficie resistente.

De Ameglio indicó que la decisión de cerrar responde al riesgo que representan las piezas desprendidas: “A veces les quedan unos filitos y la gente se corta con los bordes de los azulejos, por eso es que hemos tomado la decisión de cerrarla”.

Donaciones financiarán las reparaciones

Sobre el presupuesto, la arquitecta precisó: “La cantidad exacta, no me la recuerdo exacta, pero son como entre 29 mil y 30 mil dólares que vamos a gastar en arreglar la piscina”.

Según explicó, los recursos provienen de donaciones gestionadas por el Despacho de la Primera Dama mediante bingos, actividades y aportes de instituciones privadas.

Además del fondo de la piscina, en las próximas semanas se realizarán adecuaciones en pasamanos y baños.

Para utilizar la instalación se requiere una tarjeta que cuesta $3 y puede recargarse. La tarifa de ingreso es de $2 para adultos y $1 para niños y personas de la tercera edad, según Salaverry.

Con información de Meredith Serracín.