Banco de Desarrollo Agropecuario sustenta presupuesto de $68.2 millones en una fase transformación

La institución cerraría para dar paso al IFA, por lo que el presupuesto deberá sostener tanto el financiamiento a los productores como el proceso de transformación institucional.

Panamá/El Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA) sigue su transformación, con un presupuesto recomendado de $68.2 millones y la proyección de beneficiar a más de 2,940 pequeños productores mediante créditos blandos.

El gerente general del BDA, Francisco Mejía, sustentó la asignación ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. Del monto recomendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, $22.4 millones fueron estimados para funcionamiento y $45.5 millones para inversión.

El BDA también ha logrado ahorros en la planilla de $15 millones a $9 millones en el proceso de transformación hacia el Instituto de Fomento Agropecuario (IFA)”.

Mejía señaló que la nueva estructura estará enfocada en los micro y pequeños productores, considerados un segmento importante para la producción nacional de alimentos.

Créditos limitados a $50,000

Como parte de los cambios, la Junta Directiva del BDA aprobó en marzo un límite de B/.50,000 para los créditos. La medida busca distribuir los recursos entre una mayor cantidad de proyectos agropecuarios y ampliar el acceso al financiamiento.

La Junta Directiva es presidida por el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares.

Desde enero, el banco también desarrolla el Programa de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático, mediante préstamos blandos con una tasa de interés del 1%.

Los financiamientos están destinados a la construcción de pozos y molinos de viento para extraer agua, así como a la instalación de bombas hidráulicas de ariete en zonas afectadas por condiciones áridas.

Recuperación de préstamos

La recuperación de los créditos constituye otro de los ejes de la reestructuración. Entre 2025 y 2026, el BDA reportó recuperaciones superiores a $42.1 millones.

De esa cantidad, $38.6 millones corresponden a capital y $3.4 millones a intereses. Mediante el cobro coactivo ejecutado por los jueces del banco, también se recuperaron $1.4 millones hasta el 15 de julio de este año.

Planilla baja de $15 millones a $9 millones

El BDA redujo el costo de su planilla de $15 millones a $9 millones, lo que representa un ahorro de $6 millones.

La institución también disminuyó los gastos de valijas internas y combustible, redujo su flota vehicular y reestructuró sus sucursales.