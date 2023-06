'Publicidad engañosa', la principal denuncia de los consumidores

En lo que va de año, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco), a través de los diferentes canales, ha recibido hasta la fecha 165 denuncias donde prevalecen 140 reclamos por publicidad no veraz o engañosa.

Del total de los casos reportados, 19 fueron por no indicar las restricciones y 6 por mercancías con descuento no identificada. En las verificaciones realizadas en atención a estos reportes, se han comprobado 51 anomalías, de las cuales 25 están en proceso y 25 resultaron sin irregularidades. Asimismo, fueron cerrados 64 reportes por estar inconclusos, ya sea porque no detallaron la anomalía, no indican dirección del comercio, o no aportaron la publicidad respectiva.

La mayor parte de estas denuncias (85), fueron recibidas a través del Sistema de Información y Denuncia Institucional (Sindi), que funciona las 24 horas los 7 días, y el acceso es mediante el WhatsApp y Telegram al 6330-3333, las cuentas de las redes sociales @AcodecoPma en Facebook, Twitter y la página web de esta institución. Mientras que 50 casos se presentaron a través del formulario de la web.

Algunos ejemplos de las denuncias anónimas recibidas son:

Existencia de un cartel con una promoción de 50 balboas por 3 meses, en un gimnasio, cuando le dice a la cajera sobre esta oferta, responde que ya no es válida, el anuncio no tiene fecha límite. El local cuenta con una promoción de 2x1 por $150, las primeras 300 personas, pero no mantienen cuál es el precio mensual para saber si vale la pena Oferta en Instagram la molleja a B/.0.99 la libra, pero al acudir para adquirir la tienen a B/.1.25.

Cabe señalar que, a partir de mañana hasta el 16 de junio, la Acodeco estará realizando el operativo nacional “Día del Padre”, donde se verificará el cumplimiento de las diferentes normas sobre veracidad de publicidad, establecidas en la Ley 45 de 2007. También es importante recordad que, aunque el local no ofrezca promociones sí está obligado a tener los precios actualizados de los artículos que comercializa a la vista de los consumidores.