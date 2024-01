Raúl Fernández: 'Este gobierno en cuatro años no nos ha dado ni credibilidad ni confianza'

A seis meses que culmine el quinquenio presidido por Laurentino Cortizo son muchos los temas apremiantes que aún quedan en el tintero político como la crisis del agua, el futuro de las jubilaciones de la CSS, la ley de extinción de dominio, el cierre de la mina, entre otros. Sin embargo, la actual administración navega entre el rechazo y el clamor social de un pueblo que ha cuestionado en las calles las decisiones del Ejecutivo.

Para el diputado independiente Raúl Fernández, la credibilidad y la confianza son cualidades que se construyen con el paso del tiempo y este gobierno ha sido incapaz de demostrarlo en cuatro años, por lo que duda que a seis meses que finalice el mandato de Cortizo pueda revertir la desaprobación de gran parte de la sociedad.

"Este gobierno en cuatro años no nos ha dado ni credibilidad ni confianza, dudo que ahora la pueda lograr". — Raúl Fernández - Diputado independiente

A partir de este 2 de enero, la Asamblea Nacional entra en su último periodo de sesiones ordinarias en medio de cuestionamientos por la falta de transparencia, el clientelismo y el "abultado" presupuesto asignado a este órgano del Estado. Después del estallido social provocado por la aprobación del contrato minero y que desató una de las peores crisis sociopolíticas que se recuerda desde el periodo de la dictadura, los diputados se comprometieron a “transparentar la cosa pública”. No obstante, solo la bancada independiente ha presentado una serie de propuestas que buscan entre otras cosas, despolitizar instituciones como el Ifarhu, fuertemente cuestionada en los últimos meses por la asignación de los llamados "auxilios económicos", o acabar con las riquezas generadas a través del crimen organizado a través de una ley de extinción de dominio presentada hasta en dos ocasiones y que fue bloqueada por la mayoría parlamentaria.

"El Ifarhu tiene una meta muy noble y es lograr dar recursos para educar a la población más desfavorecida y eso no se discute en esta Asamblea". Fernández agregó que así como no se discute este asunto, tampoco se han tocado temas tan importantes como la Ley de Extinción de Dominio, la reforma al reglamento interno, la situación de la Caja del Seguro Social y la crisis del agua, solo por mencionar algunos.

Cómo vamos a generar confianza si no discutimos leyes que fortalezcan las instituciones, pero estoy seguro que todo eso cambiará en julio de 2024 cuando logremos una Asamblea independiente. — Raúl Fernández - Diputado independiente

Superada la pandemia, el Gobierno prometió tomar acciones para reactivar la economía y generar empleos a través de la empresa privada y la inversión extranjera. Sin embargo, ha sido el Estado panameño el que se ha convertido en el principal empleador, lo que a su vez ha generado una pesada carga en planilla estatal, que a juicio de Fernández se está pagando con deuda. En ese sentido, el diputado independiente señaló que esta administración ha perdido la oportunidad de impulsar el turismo como gran dinamizador de la economía.

"Tenemos una ciudad hecha para atraer inversión extranjera y este gobierno no ha hecho absolutamente nada en turismo, ahí verdaderamente pudiéramos marcar un antes y un después en el crecimiento económico de nuestro país, pero aquí nadie habla de turismo", indicó, al tiempo que alabó lo que está haciendo República Dominicana, un país que en los últimos años ha logrado un crecimiento abismal en materia turismo, convirtiéndose en uno de los destinos más visitados en Latinoamérica. "Mientras ellos hace poco festejaron su turista 10 millones, nosotros ni siquiera estamos rondando el 20 o 25% de eso".

Fernández aseguró que este gobierno no ha hecho más que endeudarnos con el único objetivo de abultar la planilla estatal año tras año, sin que en el horizonte se vislumbre alguna propuesta real de inversión para reactivar la economía. "Venimos de una deuda de 20 mil millones de dólares a una superior a los 40 mil millones, así no crece un país, un país no crece con deuda".