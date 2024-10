Realizarán Foro de Líderes Locales 2024 ¿De qué se trata?

Ciudad de Panamá, Panamá/De acuerdo con Roxana Méndez, directora de la Autoridad Nacional de Descentralización, este Foro de Líderes Locales 2024 es una iniciativa nueva que busca dar las directrices y presentar las reglas del juego a la hora de desarrollar proyectos para la población y el uso correcto de los fondos públicos.

"De esta manera vamos a reunir a las autoridades locales para trabajar los temas de planificación, gestión de recursos, herramientas tecnológicas para tener inversiones de mayor impacto, más innovadoras y además los intercambios de experiencias de buenas prácticas", señaló la directora.

El Foro de Líderes Locales se ha convertido en un evento importante en la descentralización panameña, con la participación de mil 500 autoridades locales. En el foro participarán invitados internacionales para compartir sus experiencias.

El objetivo de esto es capacitar a alcaldes y representantes para que trabajen alineados con las políticas del gobierno central y que haya planificación, proyectos de impacto y una alianza con ministerios, sector privado y organismos de cooperación.

"Vengo a contar nuestra experiencia, ya de seis periodos seguidos de alcalde, que me permitió lograr los mejores resultados que tenemos hoy día en el área de educación y salud, ojalá que no se pierda el entusiasmo que representa la señora Roxana", manifestó Pedro Sabat, exalcalde de Chile.

Estos foros incluirán capacitación, intercambio de experiencias y el uso de herramientas para la planificación, seguimiento y gestión de recursos a través de proyectos de autogestión y alianzas con el sector privado y agencias asociadas internacionales.

El evento se llevará a cabo en tres puntos estratégicos del país, antes de las consultas ciudadanas, con el objetivo de que las autoridades locales planifiquen y justifiquen de manera más efectiva sus proyectos para el 2025:

Panamá : 1 de octubre

: 1 de octubre Santiago : 3 de octubre

: 3 de octubre David: 8 de octubre

"Me veo en la obligación casi de aceptar el decir que España no hubiera sido capaz de progresar tanto en los últimos años y de haber limado ciertas desigualdades territoriales si no hubiera iniciado ese proceso de descentralización", afirmó Anthony Bermúdez, alcalde de Málaga.

Con información de Elizabeth González