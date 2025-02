'Botellas' dentro de la CSS y el Minsa cuestan al Estado más de '$100 millones anuales', asegura diputada de MOCA

La diputada denunció que dentro del sistema hay personas que administrativamente mueven personal sin tener idea de lo que están haciendo, por lo que, mientras no se haga un arreglo de forma integral y se deje de pensar solamente en curitas, como lo es el IVM, no se va a resolver el problema.

Ciudad de Panamá/En medio de la turbulencia en la que se encuentran envueltas las relaciones entre Panamá y Estados Unidos, se mantienen las discusiones para reformar la Ley Órganica de la Caja de Seguro Social y en estos momentos se ha entrado en el punto más álgido, que es definir la necesidad o no de aumentar la edad de jubilación.

En ese marco, Grace Hernández, diputada del Movimiento Otro Camino (MOCA) manifestó que mantienen la posición asumida desde el día uno, la negativa a un aumento en la edad de jubilación, y no se trata de que el sistema no lo amerite, sino de que los cambios que se están aprobando recaen sobre la ciudadanía y no se ve el aporte que dará el gobierno en esta reformatoria en el sistema de seguridad social del país.

Puede leer: Comisión de Salud avanza en las reformas a la CSS sin cambios en la edad de jubilación

Para Hernández, el gobierno debiese aportar una administración eficiente, la digitalización urgente de todos los procesos y "sacar las botellas que matan gente en el sistema de salud".

Cada botella enquistada en el sistema de salud Minsa-CSS involucra más de 170 millones de dólares al año. Esas botellas matan gente, no solo las que cobran y no van, sino las que están puestas en lugares donde no tienen capacidad para estar", — Grace Hernández - Diputada de MOCA

La diputada denunció que dentro del sistema hay personas que administrativamente mueven personal sin tener idea de lo que están haciendo, por lo que, mientras no se haga un arreglo de forma integral y se deje de pensar solamente en curitas, como lo es el IVM, no se va a resolver el problema.

Por mientras, la Asamblea Nacional avanza en la elaboración del proyecto 163, que modifica la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social (CSS), con un consenso preliminar que mantiene sin cambios la edad de jubilación.

El diputado Alaín Cedeño reveló que las bancadas están cerca de finalizar el tercer bloque del proyecto de reformas, con la intención de someter a votación tanto el tercer como el cuarto bloque durante esta semana.

Las principales bancadas parlamentarias, incluyendo Vamos, Realizando Metas, Cambio Democrático y Panameñista, han logrado un acuerdo preliminar que ya cuenta con siete votos dentro de la comisión. El objetivo es llevar el proyecto a segundo debate en la próxima semana.

Un punto central de las negociaciones ha sido el sistema de pensiones. El diputado explicó que el actual sistema no ha sido efectivo, por lo que se inclina por el sistema propuesto en la ley 163, previamente presentado por la CSS.