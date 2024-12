Bajo la lupa: autoridades responden a dudas de la ciudadanía y justifican las reformas de la CSS

Ciudad de Panamá, Panamá/¿Cómo garantiza este modelo salvar el sistema de pensiones? ¿Dónde quedará todo el dinero que han aportado los jóvenes del sistema mixto? ¿Cómo pagará el Estado el millonario aporte que debe a la Caja? Estas fueron algunas de las preguntas respondidas en el programa especial “Reformas bajo la lupa” por el director de la Caja del Seguro Social (CSS), Dino Mon; el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman; y el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo.

Durante el programa, los funcionarios respondieron preguntas de ciudadanos, redes sociales y periodistas.

El primero en ser consultado fue el director de la CSS, Dino Mon, quien explicó que la institución enfrenta un problema de flujo de fondos, lo que hace imprescindible una reforma. “Le podemos garantizar con esta reforma que las personas reciban pensiones dignas”.

Mon añadió que “nadie, ninguno de los televidentes que nos están viendo, puede echar en saco roto que hoy tenemos más gente que pesa al nivel del retiro que los que están cotizando. Un modelo que está diseñado donde se sostiene por la cantidad de cotizantes que tiene versus lo que realmente tiende a ser pensionable, efectivamente no se va a sostener”.

Señaló que quienes participan en el sistema mixto también enfrentan problemas, ya que los aportes individuales en las cuentas de ahorro personal no son suficientes para garantizar una jubilación digna. “El problema lo tienen desde hoy”.

La CSS, dijo, refleja la situación de la economía y la sociedad en general. Aunque la reforma no resolverá problemas como la falta de empleo o la distribución del ingreso, sí busca mejorar la eficiencia y la gestión de los ingresos. “Pero lo que sí no podemos soslayar es que, si el beneficio que tenemos está diseñado de tal forma que está estructurado para pagarlo por una cantidad reducida, pero estamos viviendo más años, el sistema no va a funcionar”.

Mon negó que la propuesta cierre la puerta a más cotizantes. “Eso es falso. Aunque junte los dos sistemas, sigues teniendo el mismo problema: se jubilan más y no tenemos la fuerza para poder pagar esos jubilados de esa manera. Hay que cambiar el sistema”.

Aseguró que el proyecto 163 busca cambios que permitan “la sostenibilidad y que a futuro podamos todos tener esas pensiones dignas (…)”.

Una ciudadana preguntó: “Vengo del sistema mixto y quiero saber dónde queda todo el dinero que he aportado, de aprobarse la nueva reforma”. Mon respondió: “Todos los ahorros que usted tiene en el sistema mixto están en su cuenta individual. Ella tiene una cuenta de ahorro que va a ser exhibida en el mes de enero. Nosotros vamos a poder brindarle a toda la población lo que han aportado, cuánto tienen”.

Actualmente, explicó, el sistema mixto cuenta con 10 mil millones de dólares que no se mezclan con el sistema solidario. Añadió que la reforma busca optimizar esos fondos para obtener mayores rendimientos y que los beneficios sean devueltos a los cotizantes en sus cuentas individuales.

¿Por qué aumentar la edad?

Mon explicó que “no tenemos suficientes jóvenes para costear todo lo que está pasando con los jubilados. Este es un proyecto de cuatro patas: el Gobierno, que pone $966 millones por año y que aumentará de forma paulatina; la empresa privada, con el aumento de la cuota; la población, con los tres años de jubilación; y la otra sería el rendimiento de los aportes. Esto dota a la CSS de poder seguir pagando las pensiones y no abriendo nuevamente el tema a discusión con el pasar del tiempo”.

En respuesta a otra pregunta ciudadana sobre el aumento de la cuota para los independientes, Mon señaló que “la cuota debe incrementarse para todos”. Explicó que los independientes ahora tienen flexibilidad para decidir su base de aporte, pagando un 9.4% en lugar del 18% que corresponde a la suma de obrero y empleador en el sistema tradicional.

“Se está flexibilizando tanto, que hoy se ha diseñado el aporte en la medida de lo que la gente puede aportar y no un aporte imposible que se tiene en la ley actual”.

Mon aclaró que las multas no están dirigidas a todos los independientes, sino específicamente a profesionales que no declaran sus honorarios.

Ya presentaron modificaciones a la ley

Mon destacó que “toda ley es perfectible” y que la CSS ya ha enviado modificaciones al proyecto atendiendo las inquietudes de los panameños expresadas en la Asamblea Nacional. Entre los cambios, se incluirán ajustes al sistema de pensión por viudez, asegurando que el dinero no gastado en las cuentas individuales sea heredado.

Habla Chapman

El ministro Felipe Chapman abordó cómo el Estado financiará el aporte al sistema, que pasará de 140 millones a 966 millones de dólares anuales. Explicó que estos fondos provendrán de los ingresos del Estado y del Canal de Panamá, aunque reconoció que esto implica sacrificar otras áreas.

Chapman reiteró que el objetivo de la reforma es garantizar que “todo el mundo tenga una pensión y una mejor pensión”. Admitió que el aumento de la cuota patronal podría generar evasión fiscal o trasladar costos al consumidor, pero insistió en que es necesario hacer un cambio.

Uno de los televidentes señaló que no estaba de acuerdo con el artículo 105, que permite al director de la Caja delegar en personas jurídicas una parte o todos los fondos para que los inviertan.

En ese sentido, Mon explicó que, para poder llegar a una administración de fondos correcta, toda empresa que se dedique a invertir fondos, a veces, debe recurrir a terceros que tienen la posibilidad de acceder a cierto tipo de inversiones.

“Ojo, ningún tercero que se convierta en proveedor en cualquier entidad pública puede entrar sin un proceso de transparencia. La Ley 22 de contrataciones públicas explica que debe ser transparente”.

Chapman reiteró que la Caja no será privatizada.