Panamá acoge a más de 2,600 refugiados: ¿A qué nacionalidades corresponden?

Ciudad de Panamá, Panamá/Unas 2,646 personas mantienen el estatus de refugiados en Panamá, de acuerdo con datos de la Oficina Nacional para la Atención de los Refugiados (ONPAR), dependencia adscrita al Ministerio de Gobierno.

Por ejemplo, los colombianos y los salvadoreños son las nacionalidades con mayor cantidad de refugiados en Panamá. Hasta el 30 de julio, un total de 1,603 son de Colombia y 741 de El Salvador.

Mientras tanto, 90 son de Venezuela; 61 de Nicaragua; 35 de Cuba; y 21 personas de Ucrania. También hay refugiados de Burkina Faso, Chad, Ghana, Zimbabue, Jamaica, Moldavia, Ruanda y Somalia, informó ONPAR.

Una persona refugiada es aquella que abandona su país por temor a ser perseguida "por motivos de raza, género, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad o de residencia habitual y no pueda, o a causa de dichos temores no quiera, acogerse a la protección de tal país, o que, careciendo de nacionalidad y hallándose fuera del país donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda, o a causa de dichos temores no quiera, regresar al mismo".

El estatus de refugiado en Panamá es una forma de protección que implica que no se puede enviar a la persona de vuelta a su país donde su vida está en peligro.

Para obtener este beneficio, es necesario llenar un formulario y esperar que las autoridades encargadas, en este caso, la Comisión Nacional de Protección para Refugiados, tomen una decisión. Cabe señalar que los refugiados que tengan tres años de haber sido reconocidos por la Comisión Nacional de Protección para Refugiados, podrán optar por la residencia permanente. Dicha Comisión está conformada por :

El viceministro de Gobierno, quien la preside

El viceministro de Relaciones Exteriores

El viceministro de Trabajo y Bienestar Social

El director del Servicio Nacional de Migración

El director general de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores

El director general de Empleo del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social

El director Ejecutivo de la Cruz Roja Nacional

Un representante de la Policía Nacional

También participan en la Comisión, las siguientes personas, pero solo con derecho a voz:

El representante regional de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR, por sus siglas en inglés).

El director de la ONPAR

El director general de Organismos Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores

Hace cinco años se promulgó el Decreto N° 5 del 16 de enero de 2018, por el cual se aprobó la Convención y el Protocolo sobre el Estatuto de los Refugiados en Panamá (Ley 5 de 26 de octubre de 1977), el cual definió con más claridad la diferencia entre refugiados y migrantes.

Esto, según las autoridades, ayudó a reducir la cantidad de peticiones de protección internacional. En ese año se recibieron más de 10 mil solicitudes; en 2019, un total de 9,675; en 2020, solo 655; y en 2021, unas 511 aplicaciones.

Recientemente, el presidente de la República José Raúl Mulino designó como director de ONPAR al exalcalde de San Miguelito, Gerald Cumberbatch, quien ha señalado que la entidad está preparada para ofrecer un apoyo humanitario y un servicio de calidad a aquellos que cumplan con los requisitos.