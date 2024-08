Las Garzas es el corregimiento con más incidencia de dengue en la Región Metropolitana

Ciudad de Panamá, Panamá/Desde el pasado 25 de julio se decretó una alerta sanitaria en las regiones de Panamá Metro, San Miguelito, Colón, Panamá Este y Panamá Oeste, tras el aumento exponencial de los casos de dengue en el país.

De las 21 muertes que se han registrado a nivel nacional, cuatro se han confirmado en la Región Metropolitana de Salud.

Son 3,184 casos los detectados en esta región, siendo el corregimiento de Las Garzas, con 1,479 casos, el sector con más incidencia de dengue en la capital.

Así lo indicó, Ricardo Torres, director de la Región Metropolitana de Salud. Torres explicó que en esa área se ha detectado una gran cantidad de recipientes, que se han convertido en criaderos del mosquito.

Y es que el tema del agua potable es uno de los factores principales, puesto que la mayoría de los criaderos se están encontrando en embaces útiles, empleados para reservar agua y regar plantas.

"Estas comunidades al no tener adecuado acceso al agua potable se vuelven un foco muy sensible para que el mosquito desarrolle su ciclo e infecte a la población". Si no tomamos una acción pertinente, el cuadro se puede volver más agudo", advirtió.