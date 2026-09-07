Revisan más de 200 expedientes de privadas de libertad para el Plan Libertad

La jornada se realizó tras el anuncio de la reactivación de este programa de resocialización.

Ciudad de Panamá/Más de 200 expedientes de privadas de libertad del Centro de Rehabilitación Femenino La Esmeralda fueron revisados durante el fin de semana por la Junta Técnica del centro, con la participación de la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, como parte del proceso de evaluación para las mujeres que aspiran a ingresar al Plan Libertad.

La jornada se realizó tras el anuncio de la reactivación de este programa de resocialización, junto con otras iniciativas destinadas a ampliar las oportunidades de formación, capacitación y reinserción de las personas privadas de libertad.

Durante su visita al centro penitenciario, Montalvo participó directamente en la revisión de los expedientes, con el propósito de evaluar de manera individual las condiciones y avances de cada privada de libertad y determinar quiénes cumplen con los criterios para formar parte del programa.

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La ministra también sostuvo un encuentro con las privadas de libertad, a quienes exhortó a mantener la disciplina, la buena conducta y el compromiso con sus respectivos procesos de resocialización.

“Es la oportunidad que tenemos para poder lograr que esto siga el camino para las que van a estar más tiempo acá o las que vienen llegando”, manifestó Montalvo.

Como parte del recorrido, la titular de Gobierno visitó además los talleres de costura y bordado, las áreas destinadas al desarrollo de huertos y otros espacios del centro donde se busca fortalecer las alternativas de capacitación y formación.

Las autoridades indicaron que estas iniciativas forman parte de las acciones orientadas a generar herramientas para que las personas privadas de libertad puedan avanzar en sus procesos de rehabilitación y, posteriormente, contar con mayores oportunidades para su reinserción en la sociedad.