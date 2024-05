Richard Morales: “Aquí manda el pueblo y el gobierno obedece”

Ciudad de Panamá, Panamá/Richard Morales, compañero de fórmula de la candidata presidencial por la libre postulación, Maribel Gordón afirmó que este es un pueblo con un futuro de vida digna.

Morales manifestó que las causas de Gordón son las mismas causas históricas del pueblo, y señaló que Maribel ha estado ahí desde el inicio cuando solo era una dirigente estudiantil, luchando por todos, luchando por los contratos de la muerte.

"Maribel no estaba como nuestros adversarios traficando puestos en el gobierno, en el oportunismo, en la mentira, en el robo; Maribel estaba con el pueblo donde siempre ha estado, luchando por la seguridad social, luchando por los trabajadores," señaló el candidato a la vicepresidencia en medio de todos sus simpatizantes en el cierre de la campaña electoral.

Afirmó que conocer la historia de los movimientos sociales es conocer a Maribel Gordón y están llevando una vez más la lucha de las calles, a las urnas.

El plan para la vida digna recoge las aspiraciones, las necesidades, las reivindicaciones históricas de este pueblo, recoge esa nueva unidad nacional que surgió en octubre y noviembre del 2023 cuando le dijimos a la mina que se va del país".

Morales mandó un mensaje a los capitales extranjeros, dejando claro que el que manda es el pueblo y el gobierno obedece, y aseguró que a partir de este 5 de mayo será el pueblo el que gobierne, sin dejarse intimidar por la gente de poder.

"Este pueblo no tiene miedo, este pueblo no les tiene miedo a ellos, lo hemos demostrado históricamente, Maribel Gordón no les tiene miedo, van a ser investigados, van a ser juzgados, van a ser condenados y vamos a recuperar todo lo robado", aseveró Morales.

Destacó que van a demostrar que este país le pertenece al pueblo y van a desafiar a los poderosos porque la historia la hacen los pueblos.

Sigamos haciendo historia, sigamos escribiendo la historia del pueblo panameño y este 5 de mayo, con la juventud de rebeldes, con el pueblo organizado, movilizado, consciente y con Maribel Gordón hasta la victoria siempre venceremos"

El cierre de campaña de Maribel Gordón dio inicio en horas de la tarde de este 2 de mayo en un hotel de la localidad, con presentaciones artísticas y folclóricas.