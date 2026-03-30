Riña en juego Veraguas vs Los Santos: Especialistas piden atención psicológica en atletas tras incidentes

Especialistas indican que este tipo de incidentes debe servir como una oportunidad para reforzar el acompañamiento psicológico en los equipos deportivos, con el fin de prevenir que hechos similares se repitan en escenarios que deben promover la sana competencia.

Especialistas advierten que el apoyo psicológico es esencial entre deportistas de cualquier disciplina y que no basta con enfocarse únicamente en el bienestar físico para prevenir situaciones como la ocurrida el pasado fin de semana durante un juego de la Liga Mayor de Béisbol entre Veraguas y Los Santos.

El psicólogo Cristóbal Nieto explicó que el acompañamiento debe ser integral.

“Lo importante es que se le dé el cuidado, no solamente a nivel médico, sino también a nivel psicológico, para que la persona tenga la capacidad de manejar la frustración, tolerar emociones difíciles y prepararse ante la competencia. Hay veces que la emoción es tan intensa, las comparaciones con otros jugadores afectan, y la persona puede desmotivarse incluso antes de empezar”, señaló.

Añadió que aprender a gestionar las emociones es clave para el rendimiento deportivo.

“El hecho de que se enseñe a manejar emociones y a regular el malestar emocional ante una competencia es crucial para un buen desempeño”, sostuvo.

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Por su parte, la opinión pública ha reaccionado de forma crítica ante los hechos, señalando la necesidad de sanciones y mayor control emocional por parte de los jugadores.

“Pienso que deben recibir tratamiento psicológico y aprender a lidiar con otras personas. Estuvo muy mal visto todo eso, hubo falta de control. No podemos reaccionar de esa manera cuando algo no nos gusta”, opinó un ciudadano.

En cuanto al impacto que este incidente podría tener en la asistencia a los estadios, las opiniones están divididas.

Algunos consideran que la fanaticada continuará asistiendo a los juegos, aunque con mayores exigencias en materia de seguridad.

“No creo que afecte. Este es el tiempo del béisbol y la gente va a seguir yendo, pero sí se deben reforzar las medidas de seguridad para que haya más confianza”, indicó otro aficionado.

Sin embargo, otros creen que sí podría influir en la decisión de asistir.

“Yo creo que sí, porque uno no tiene seguridad”, expresó otro ciudadano.

Nieto reiteró que una de las claves para evitar este tipo de situaciones es la capacidad de detenerse antes de actuar.

“Una persona con mucha frustración o enojo puede actuar de forma desproporcionada si no mide las consecuencias. Por eso es importante hacer una pausa antes de reaccionar y tomar medidas preventivas ante situaciones de alta tensión”, explicó Nieto.

El especialista concluyó que este tipo de incidentes debe servir como una oportunidad para reforzar el acompañamiento psicológico en los equipos deportivos, con el fin de prevenir que hechos similares se repitan en escenarios que deben promover la sana competencia.

Información de Jorge Quiróz