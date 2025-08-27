Rotura de tubería en vía Ricardo J. Alfaro, Idaan realiza las reparaciones

Se mantiene sin suministro de agua potable la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), Torres de Milán y Condado del Rey.

Ciudad de Panamá/Una significativa rotura en una tubería de agua potable generó este miércoles una fuerte inundación en la vía Ricardo J. Alfaro, en el tramo que conecta con la vía Centenario, cerca del área del Condado del Rey. El incidente, reportado desde horas de la madrugada, ha causado graves afectaciones al tránsito vehicular y peatonal en una de las zonas más transitadas de la capital.

El agua potable inundó tanto la intersección como la vía principal, formando grandes charcos que han obligado a conductores a reducir la velocidad y a peatones a modificar sus rutas diarias. Testigos aseguraron que el caudal sale no solo por debajo de la acera, sino también desde la mitad de la calle y en una isleta cercana al viaducto, lo que evidencia una falla de magnitud.

Nota relacionada: Rotura de tubería en vía Ricardo J. Alfaro provoca inundación y caos vehicular

“Nunca había visto algo así. Todos los días paso por aquí y hoy me encontré con este desastre”, expresó un ciudadano que se desplaza desde La Chorrera hacia su trabajo en Condado del Rey. Muchos trabajadores han tenido que improvisar caminos, incluso saltando cercas de comercios cerrados o cruzando por puentes peatonales, mientras que otros no han podido tomar el metrobús por la imposibilidad de acceder a las paradas.

Ante la emergencia, agentes de la Policía de Tránsito se han desplegado en el sector para intentar controlar el tráfico, que se ha vuelto más pesado en ambas direcciones. Además, se espera la intervención de las cuadrillas del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), para los trabajos de reparación.

Al respecto, Darcy Santamaría, vocera del Idaan, confirmó que el instituto recibió el reporte temprano y que su equipo de la gerencia metropolitana ya se encuentra organizándose para trasladarse al lugar, realizar una inspección inicial y comenzar las labores de reparación.

“Sabemos que esta rotura está causando afectaciones al tránsito y a la movilidad. Esperamos resolverlo lo más pronto posible para minimizar el impacto”, indicó Santamaría.

Respecto al servicio de agua potable, la vocera del Idaan aseguró que, por el momento, no hay reportes de interrupción en la zona, ya que la fuga ocurre en un área predominantemente comercial.

Las cuadrillas de Idaan iniciaron los trabajos de reparación, con el objetivo de despresurizar la tubería y contener el desbordamiento.

Con información de Fabio Caballero.