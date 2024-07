Exalcaldesa Roxana Méndez sobre descentralización: 'Información está dispersa y muy difícil de encontrar'

Panamá/La exalcaldesa de Panamá, Roxana Méndez, quien fue designada como directora de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), logró pasar el filtro de la Comisión de Credenciales de la Asamblea Nacional durante la tarde de este miércoles.

Obtuvo 6 votos a favor y 3 abstenciones, de los tres diputados de Vamos.

Vamos: Méndez no cumple con el tiempo

Los cuestionamientos de los diputados de Vamos, quienes tienen tres representantes en esa Comisión, se centraron en la gestión de Méndez como ministra de Gobierno y alcaldesa del distrito de Panamá, además de su conocimiento sobre las normas de descentralización y su experiencia para el cargo.

Méndez, quien fue ministra de Gobierno de 2010 a 2012 y alcaldesa del distrito de Panamá durante dos años en la administración del expresidente Ricardo Martinelli, manifestó que la AND "no está implementando mecanismos efectivos de monitoreo una vez que se entregan los fondos y se aprueban los proyectos".

"A lo que aspiramos es a tener una unidad de monitoreo; ya hemos establecido contacto con la Contraloría para implementar un programa de rendición de cuentas electrónicas que nos permita trabajar en coordinación y garantizar una verificación y fiscalización efectivas", señaló.

Méndez anunció que modificará el reglamento para que se verifique el acta de entrega de los proyectos de los gobiernos locales, y también revisará la Ley de Descentralización. Asimismo, indicó que contemplan la digitalización de los procesos.

En respuesta a la diputada y jefa de la bancada de Vamos, Janine Prado, quien mencionó que el exdiputado Juan Diego Vásquez había solicitado información sobre los fondos y proyectos de descentralización sin éxito, Méndez comentó:

La información está dispersa y es difícil de encontrar; esto se resolverá cuando todo esté digitalizado y podamos centrarnos en la ejecución".

Sin descentralización paralela

Durante la intervención de Yesica Romero, vicepresidenta de la Comisión, quien también fue alcaldesa de Changuinola, Bocas del Toro, contó parte de su experiencia dentro de los gobiernos locales, al tiempo que se quejó que en la gestión pasada no recibió los fondos que debía de la descentralización, una queja recurrente de la diputada en el pleno.

Por ello, le consultó qué haría para que eso no se repita. Méndez dijo que hay que buscar que estos temas no se politicen y que también están las esferas legales porque eso no debió ocurrir.

Romero, le preguntó a Méndez sobre la descentralización paralela: ¿Qué opina y qué hará con lo ocurrido con las juntas que recibieron esos fondos?

"Nos tomó un poquito entender que era eso de la descentralización paralela". Sin entrar en mayores detalles, Méndez explicó que hay un cuatro programa dentro de la AND que no tiene reglamentación, requerimiento, fiscalización, ni regulación… "Según me explican, este programa se crea en 2018, para atender necesidades urgentes que se presentaran en un corregimiento o distrito para solventar problemas (...) Esto era como un fondo discrecional".

"No hay presupuesto en esa línea de trabajo en ese fondo, pero preocupada por este manejo o no tener control(...), lo que hablamos con el ministro [Felipe] Chapman y siguiendo indicaciones del presidente que dijo no queremos más de esta paralela, le hemos solicitado que bloquee, para que ni funcionarios del MEF puedan trasladar partidas a esta cuenta, que yo le llamo discrecional, pero que es la mal llamada descentralización paralela".

Habrá modificaciones de reglamentos y revisión de ley

Durante la sesión, el diputado Benicio Robinson Jr. explicó que los procesos son lentos y que muchos municipios y juntas no reciben los recursos a tiempo ni se tramitan los proyectos de manera oportuna. También criticó la figura de descentralización que fue cuestionada en la administración anterior por la gestión de los recursos.

En este contexto, preguntó a Méndez: "¿Considera usted cambiar los fundamentos de la ley o cómo procederá?". A lo que la designada respondió: "Creo que lo primero y más práctico es modificar la reglamentación para agilizar los procesos, mejorar el servicio y realizar una revisión de la ley".

Antes de votar, el diputado de Vamos, Luis Duke, expresó a Méndez que darle un voto favorable sería "violar la ley". Explicó que el artículo 18 de la ley actual de descentralización establece como requisito para el director de la AND una "experiencia comprobada de cinco años en gestión municipal de desarrollo", requisito que, según él, Méndez no cumple.

En respuesta, la exalcaldesa señaló que incluyó dentro de su experiencia su trabajo desde la sociedad civil con las juntas comunales en proyectos específicos de nutrición y agricultura familiar con mujeres. Antes de su nominación, Méndez se desempeñaba como consultora social y presidía la Fundación para el Desarrollo Humano.

La descentralización ha sido un tema polémico en todas las administraciones de gobierno. En la gestión pasada, el escándalo llegó a violar la ley con una "descentralización paralela" que incluso fue llevada a los tribunales de justicia.

Este escándalo afectó a las juntas comunales y alcaldías, bastiones políticos en su mayoría de diputados oficialistas buscando la reelección. La AND distribuyó más de $202 millones entre 2021 y 2023 a gobiernos locales fuera del marco de la Ley 37 de 2009 sobre descentralización, sin que los fondos llegaran a las comunidades.

En este contexto, el presidente electo, José Raúl Mulino, ha advertido que "no habrá descentralización paralela" en su gobierno, considerándolo una falta de respeto, y prometiendo un enfoque de austeridad que incluirá recortes en el presupuesto de la Asamblea Nacional.

Entre las nuevas autoridades de los gobiernos locales hay quienes piden un aumento de recursos y una mayor fiscalización, mientras otros niegan la existencia de una "descentralización paralela" orquestada por la Autoridad Nacional de Descentralización (AND).