Rubén Blades condena atentado contra Rolando Rodríguez y pide respaldo al periodista

En su mensaje, el cantautor cuestionó la situación de seguridad en el país y advirtió que lo ocurrido no debe preocupar únicamente al gremio periodístico, sino a toda la sociedad panameña.

El cantautor panameño Rubén Blades se pronunció sobre el atentado contra la residencia del periodista Rolando Rodríguez, ocurrido la madrugada del sábado 14 de noviembre, y pidió a la ciudadanía expresar su rechazo a este tipo de acciones y respaldar al comunicador y a su familia.

A través de un escrito publicado en sus redes sociales, Blades señaló que el artefacto explosivo fue lanzado contra la vivienda del periodista alrededor de las 2:30 a.m. y consideró que el ataque podría estar relacionado con las investigaciones y publicaciones realizadas por Rodríguez, subdirector asociado del diario La Prensa.

Aunque aclaró que el motivo del atentado no ha sido establecido, el artista planteó la posibilidad de que se trate de una represalia por el trabajo periodístico del comunicador.

Blades también se refirió al pronunciamiento del presidente José Raúl Mulino, quien condenó el ataque y aseguró que el Ministerio Público investiga el caso de manera objetiva y eficiente.

En su mensaje, el cantautor cuestionó la situación de seguridad en el país y advirtió que lo ocurrido no debe preocupar únicamente al gremio periodístico, sino a toda la sociedad panameña.

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“No solo periodistas deben preocuparse por lo ocurrido. Todo Panamá debe protestar públicamente y exigir que se encuentre y detenga inmediatamente a los que atacaron al periodista Rodríguez y a su familia”, expresó.

El artista también planteó interrogantes sobre la posibilidad de utilizar las cámaras de vigilancia y tránsito para identificar el recorrido de quienes participaron en el ataque.

En otro momento de su escrito, Blades advirtió sobre las consecuencias que este tipo de hechos puede tener para la seguridad ciudadana y la libertad de expresión.

“Se acaban de alterar las ‘reglas del juego’ y su mensaje es que ahora nadie está seguro en Panamá”, manifestó.

El cantautor cerró su pronunciamiento con un llamado a respaldar al periodista, sus familiares y seres queridos, y rechazó los ataques contra comunicadores.

“¡NO AL ATAQUE A PERIODISTAS. NO AL TERRORISMO!”, concluyó.