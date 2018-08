Fundación busca darle corazones nuevos a pacientes que necesitan trasplantes

“La fundación tiene distintos objetivos, entre ellos educar al pueblo panameño, incentivar las donaciones y hacerlo más solidario. También ayudar a los pacientes que no tienen recursos para esta operación”, detalló el doctor Temístocles Díaz, cardiólogo de la fundación.

También compartieron con otros pacientes que requieren trasplantes cardíacos y escucharon los testimonios de vida de aquellos que ya recibieron un corazón nuevo tras una intervención quirúrgica nunca antes realizada en nuestro país.

“Llevo cinco meses desde el trasplante. Este lunes que viene retomo las clases en la universidad”, compartió Jairo Villareal, uno de los pacientes que fue operado.

“Esperemos que muchas más personas se sumen a esta fundación para que la fundación pueda ayudar a más personas que lo necesiten”, señaló Miguel Tejada, otro paciente.

“Hace dos meses me pusieron un desfibrilador, que me mantiene el corazón activo y bombeando mientras me realizan la operación”, reveló Daniela Dávila, candidata a trasplante.

La fundación hizo un llamado a los panameños para que colaboren con la donación de órganos. En estos momentos ya tienen en preparación a dos pacientes con problemas de corazón, quienes entrarán en la lista de espera a corto plazo.