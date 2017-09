El doctor Fernando Castañeda, subdirector de Atención Primaria de la Caja de Seguro Social (CSS), explicó en Noticias AM que de los 17 mil fallecimientos que se registran cada año, el 28.2% son por causas cardiovasculares.

781 muertes son por enfermedades hipertensivas, 1,505 por enfermedades cerebrovasculares, 1,495 son infartos y 1,100 son enfermedades varias del corazón.

“Desde el 2011 al 2015, las causas de muerte del panameño, en caso de las enfermedades hipertensivas, ocupaban el noveno lugar y han subido. Está en la séptima causa de muerte”, comentó el subdirector de Atención Primaria.

Una dieta encabezada por “frituras” y con poca presencia de frutas y vegetales inciden en estas alarmantes estadísticas. “Poco a poco, el cúmulo de enfermedades asociada al sistema cardiovascular son más que los tumores y cada día lo vemos en gente más joven”, dijo.

Según Castañeda, esta generación opta por los platillos de establecimientos de comida rápida, en vez de la preparación en el hogar… Una realidad que refleja un estudio que elaboró el Instituto Gorgas, en el que un 23% de las personas expresó que prefiere consumir este tipo de alimentos al menos una vez por semana.

Tan solo 5 de cada 100 de las personas come las porciones de fruta que están recomendadas. De las 3 mil 950 personas encuestadas por el Gorgas, un 32.3% come aperitivos o "frituras" dos veces o más al día. “Estamos viendo hábitos mucho más dañinos que lo tenían nuestros abuelos”, manifestó en Noticias AM.

El 46.1% de los encuestados señaló que consume alimentos preparados fuera de casa.

Para evitar el incremento de las muertes prematuras por enfermedades, las autoridades de salud se han unido al llamado de la Federación Internacional del Corazón para promover el cuidado de este órgano, así como de la importancia de una dieta saludable y de las actividades físicas.

Se tendrán puestos en centros comerciales para que las personas puedan tomarse la presión. También se desarrollarán dos eventos, una feria en Don Bosco este domingo donde se promocionarán los deportes entre los jóvenes y el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) venderá frutas y vegetales.

Mientras que el 24 de septiembre, en colaboración con la Alcaldía de Panamá, se llevará a cabo una carrera-caminata en la Cinta Costera.

"Tenemos que tratar de seguir insistiendo en recomendar a la gente y luchar por una dieta más sana", reiteró el subdirector de Atención Primaria.