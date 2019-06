Valarini aspira reelegirse como director de la CSS

Este jueves culminó la entrega de documentos y hojas de vida de los aspirantes a ocupar el cargo de director de la CSS para el periodo 2019-2024. Valarini, quien ha estado al mando de la institución durante los últimos meses, confirmó que también se postuló.

“Metí los papeles. En ocho meses que llevamos con la responsabilidad hemos logrado avanzar muchas cosas que estaban detenidas. Es un pensamiento que podríamos desarrollar más profundamente los cambios con más tiempo”, señaló Valarini.

Se conoció que unas 17 personas aspiran a dirigir el Seguro Social. Una comisión designada por la Junta Directiva de la entidad evaluará a los candidatos que cumplen con los requisitos.

“Quisiera conocer los currículums de esas personas. Elegir a alguien que no tenga el currículum donde ha probado su desempeño en la administración de una empresa gigante como la CSS nos va a hacer caer en los mismos errores anteriores, nombrando personas que no resuelven. Hay nombres que he leído que son de terror”, afirmó Emma Pinzón, representante de pacientes crónicos.

La Junta Directiva tendrá que escoger una terna antes del 31 de julio, la cual enviará al presidente electo, Laurentino Cortizo, para que nombre al nuevo director, quien debería asumir el cargo el próximo 1 de octubre.