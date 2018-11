¿Cómo tratar las enfermedades más comunes en los infantes?

Las enfermedades infantiles más comunes son las infeccionas, que se caracterizan por su rápida transmisión de un niño a otro vía oral, producidas por virus o bacterias.

El subdirector nacional de Atención Primaria en Salud de la Caja de Seguro Social (CSS), Roberto Grimaldo, indicó que lo más importante y recomendable para los padres de familia, es que tengan en conocimiento sobre las cinco enfermedades más frecuentes que se pueden presentar, tales como:

Las que tienen que ver con los cuadros gastrointestinales.

Cuadros respiratorios, resfriados, bronco espasmos, asma y todo lo concerniente a esta patología.

Las afectaciones que se pueden presentar en la piel

Todo lo relacionado al manejo de la fiebre y los problemas asociados a las infecciones frecuentes en los niños.

Lo concerniente a la parasitosis, lo que tiene que ver con el tema de la adecuada alimentación y la prevención de la desnutrición.

Edades

El doctor Grimaldo indicó que la población infantil en todos los rangos de edades es susceptible de presentar estos problemas.

Por lo menos en los menores de un año los cuadros respiratorios y gastrointestinales son muy frecuentes, mientras que los niños que son preescolares los problemas de las infecciones y fiebre son recurrentes.

En los adolescentes existen otros rangos de enfermedades como: problemas del manejo del estrés, el manejo de las relaciones en las escuelas, la parte emocional del adolescente, el inicio del consumo de algún tipo de sustancia sicotrópica o que puedan producir afectaciones en el adolescente.

El pediatra detalló que por lo regular estas enfermedades ocurren con más frecuencia en la infancia, debido a que los niños por ser un poco cautos a la hora de comer, ingieren cualquier alimento, ya que ellos dependen de lo que le ofrezcan y de forma más espontánea son dados al consumo de dulces, bebidas azucaradas, alimentos que no están debidamente preparados, no toman conciencia del tipo de alimento que consumen, además no tienen muy claros lo que es adecuado en la hidratación y sobre todos el cuidado de la piel.

Recomendaciones

Resaltó Grimaldo que lo más importante es que existan padres responsables, ya que un papá que adquiera ese compromiso, tiene niños exitosos y sanos; además, los padres deben empoderarse del estado de sus hijos, acudan con regularidad al médico, le enseñen al niño buenos hábitos de alimentación, actividad física y cuidado personal.

Agregó que el resultado y el éxito de la salud, también depende del consumo de agua potable y un esquema de vacunaciones completo, los que se convierten en la principal prevención de ciertas enfermedades.

Por último, Grimaldo agregó que la mayor parte de las infecciones víricas se previenen actualmente a través de vacunas.

La aplicación de estas vacunas, constituye la medida de prevención más efectiva contra algunas enfermedades graves de la infancia como la poliomelitis, tuberculosis, difteria, tos ferina, tétanos y sarampión.