Secretaría de la Asamblea aclara cuántos puestos le toca a cada bancada en la Comisión de Presupuesto

Los diputados de la nación regresaron a la Asamblea Nacional para tratar de llegar a un consenso que pueda dar fin a la incertidumbre de cómo se conformará la Comisión de Presupuesto, única que aún falta por definir, ya que, las otras 14 fueron aprobadas este martes por votación en el pleno.

El talón de Aquiles en las negociaciones por esta comisión ha sido el cálculo matemático para determinar cuántos comisionados debe aportar cada bancada. Y es que los independientes de Vamos junto al Movimiento Otro Camino y Patsy Lee reclaman 5 puestos, mientras que los miembros del Partido Revolucionario Democrático aseguran que a ellos les toca 3.

Para entender, la Comisión de Presupuesto está conformada por 15 diputados, en la Asamblea se conformaron 5 bancadas (Vamos, PRD, Cambio Democrático-Panameñismo, Realizando Metas, y la Mixta). La cantidad de comisionados por bancada se define por la división del total de cada una de ellas entre 5.

Dicho esto, el secretario de la Asamblea Nacional, Carlos Alvarado, anunció este miércoles la cantidad de comisionados que le tocaría a cada bancada.

Realizando Metas 3

Partido Revolucionario Democrático 3

MIXTA 1

Cambio Democrático 2

Vamos 4

Panameñismo 2

Partido Popular 0

Movimiento Otro Camino 0

La diputada de la bancada independiente Yamireliz Chong, reaccionó a estas declaraciones y escribió en la red social X: "En vista de que no hay consenso, seguimos esperando la decisión de ir a votación. El reglamento es claro, se pueden presentar nóminas de consenso, no es por bancadas y nuestra nómina es MOCA, Patsy y Vamos. El 5to puesto es nuestro aunque no les guste".

Mientras tanto, la presidenta de la Asamblea, Dana Castañeda, declaró un receso en la sesión de este miércoles para que continúen las negociaciones.

