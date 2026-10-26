Declaran culpable a líder de grupo vinculado a secuestro en Pedregal

La víctima fue retenida durante tres días en Pedregal mientras sus captores exigían dinero por su liberación. Otras nueve personas ya fueron condenadas por el caso y la lectura de la sentencia contra el último acusado está prevista para el 6 de noviembre de 2026.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un hombre fue declarado culpable por el delito de secuestro de un ciudadano panameño residente en Estados Unidos, quien fue privado de su libertad durante tres días en enero de 2023. El fallo fue emitido por unanimidad por un Tribunal de Juicio, tras las pruebas presentadas por el Ministerio Público.

El caso se remonta al 25 de enero de 2023, cuando la víctima llegaba a su residencia, aproximadamente a las 11:30 p.m., y fue interceptada por cuatro sujetos armados. Los individuos la golpearon y la obligaron a subir a un vehículo Toyota Hilux blanco, que posteriormente la trasladó hasta el sector de Balmoral, en Pedregal.

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Durante el cautiverio, los secuestradores exigieron dinero a cambio de la liberación del ciudadano, quien finalmente fue rescatado.

Por este hecho, otras nueve personas ya habían sido condenadas a nueve años de prisión. El acusado, cuya presunta vinculación con el liderazgo del grupo era objeto de investigación, mantenía pendiente la decisión judicial.

La Fiscalía Primera Superior contra la Delincuencia Organizada, adscrita a la Procuraduría General de la Nación, presentó las pruebas que sustentaron el fallo condenatorio. La lectura de la sentencia quedó programada para el 6 de noviembre de 2026, fecha en la que se conocerá la pena correspondiente.

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