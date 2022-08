¿Afectará el control de precios a la seguridad alimentaria?

El presidente de la Asociación Nacional de Porcicultores, Carlos Pitty, aseguró que los productores panameños están en un “nivel de frustración por la incapacidad que tiene el gobierno de llevar el país a la normalidad”.

Señaló que la población está secuestrada por “una banda” de personas que violando las leyes del país lo cierran cuando les da la gana, dejando pérdidas en el sector agropecuario.

Aseguró que no se han podido iniciar nuevas siembras lo que provocará escases en un futuro cercano y “la culpa es únicamente de quienes dicen llamarse maestros y el señor que dice que trabaja en la construcción”, que están demostrándole al país que tienen una estrategia bien diseñada para cambiar la forma de vida de los panameños, vendiendo un discurso de división de clase que no es el lenguaje que le gusta al panameño.

“Están creando un caos y van a tratar de mantener al país en caos hasta que lleguen las elecciones buscando, votos para la señora que pertenece a ese grupo y ahora quiere ser Presidente de la República, tiene derecho, pero que lo haga por las formas legales y no llevando a la población a esta situación de crisis”, aseveró.

Sobre la regulación de precio, Pitty manifestó que ya se le había dicho al gobierno que no estaban de acuerdo, dejando como resultado lo que ya se está viendo en el mercado que es el desabastecimiento porque se dejará de producir.

Sobre el aumento de costo de los productos desde que salen de Tierras Altas hasta llegar a la ciudad, Pitty señaló que hay que sumar el costo de traslado, el pago de la gente que trabaja en Merca Panamá y el traslado a otros puntos de distribución, además, de que deben generar utilidad.

Indicó que en todos los puntos donde existen grandes poblaciones deberían haber mercados municipales para que el productor vaya directo a estos puntos, de esta forma hacer más pequeña la cadena de distribución para reducir los costos.

Considera que es un error imponer la medida de congelamiento de precio sin analizar las distintas cadenas de distribución y en su lugar apuntar a la creación de mercados periféricos.

“¿Por qué no abren ellos una cadena de ventas de productos de alimentos? Bien podrían entrar a ser inversionistas y empresarios para que se den cuenta de la realidad del sector privado”, cuestionó el porcicultor a los grupos sindicalistas.

Pitty aseguró que, quienes están sentados en la mesa no son productores y esto fue advertido, pero la mesa fue hecha para un "show político" de los señores que están allí sentados, no para resolver los problemas.

Destacó que desconoce los acuerdos de la mesa porque no está participando de ella, así esté en un decreto.

“La única forma de salvar el país es trabajando, la única forma de mejorar la condición social de las personas es trabajando y para trabajar hay que educarse y es allí donde la mesa debe estar trabajando, un sistema educativo que es fallido donde los panameños con menor oportunidad económica reciben una educación que no es buena y trunca sus oportunidades en el futuro”, puntualizó.

Industria Porcicultora

Sobre esta industria, Pitty dijo que están teniendo problemas con el exceso de importación por los tratados de Libre Comercio con Estados Unidos (EEUU), y este año han entrado más de 15 mil toneladas métricas, ocasionando que los productores nacionales pierdan el mercado.

Aseguró que existe contrabando que está afectando la producción nacional, pues se están registrando productos que no están importando, o sea, registran costillas marinadas, pero en el contenedor vienen otros productos que no son costillas marinadas y aunque se ha advertido a Aduanas, no solucionan el problema.

Pitty agregó que la eficiencia en granja, los panameños no tienen nada que pedirles a los norteamericanos, sin embargo, enfrentan problemas con los alimentos que han aumentado los costos de producción en un 81%, mientras que los productores en Estados Unidos tienen la granja de granos a un costado.

Destacó que los productos de EEUU salen del país cuando están a punto de vencer, llegan congelados, y aquí los descongelan, que parece fresco cuando no lo es, y esto está prohibido por ley, pero nadie lo hace cumplir.

Las regiones que mayormente producen cerdo en el país son Herrera, Panamá Norte y Panamá Este.