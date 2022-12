Seguro Social generará sus propias investigaciones científicas a partir del 2023

Ciudad de Panamá/Nuevas investigaciones científicas del más alto estándar a través del conocimiento de científicos panameños, serán generadas en el primer de 2023 a través del nuevo Centro de Investigación, Innovación y Gestión del Conocimiento que se construye en Ciudad de la Salud.

Enrique Lau Cortés, director general de la Caja de Seguro Social (CSS), adelantó que una comisión encargada de este tema ya se encuentra trabajando; de igual forma, la que tiene que ver con la rigurosidad científica y bioética, como también el grupo de expertos que van a dirigir este centro.

“En el primer trimestre del próximo año el equipo debe empezar a generar, hay connotados investigadores panameños de la Caja de Seguro Social, creo que hacía falta un Centro de Investigación que permita a los investigadores clínicos generar sus propios conocimientos, porque tenemos centros de investigación en este país muy buenos como el Gorgas, pero nosotros hemos venido a llenar un espacio que estaba requiriendo el país, así que estamos contentos con eso”, puntualizó Lau Cortés.

Ciudad de la salud registra 90% de avance

En cuanto a los trabajos que se adelantan en Ciudad de la Salud, Lau Cortés manifestó que actualmente, esta novedosa obra se encuentra en 90% de avance, sobre un 87% de lo planeado, por lo que expresó sentirse contento con el desarrollo que lleva este proyecto que será de gran beneficio para la población panameña.

“Vamos a tener una línea de cocina fría, la situación es paradójica, actualmente; donde la cocina es de línea caliente y el paciente se la come fría. Queremos, ahora, que el paciente se la coma caliente y hemos adoptado un sistema de línea fría, que hace que los alimentos duren más tiempo, que no exista afectaciones de los nutrientes, que no haya contaminación bacteriana en los alimentos, así que creo que vamos caminando a darle al país esa dignidad en los servicios de salud”, dijo Lau Cortés.

Destacó que con la Ciudad de la Salud están poniendo a disposición del servicio público de salud al más alto nivel mundial, para que la población reciba una atención con excelencia y calidez.