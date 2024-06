Seis familias quedan sin casa por hundimiento en Nueva Libia

El hundimiento del terreno sigue avanzando y es que a mediodía era únicamente una grieta lo que se veía en el asfalto, sin embargo, el suelo aparentemente sigue cediendo.

De acuerdo a los informes, esto podría tratarse por la cantidad de lluvia que ha caído en estos días y se ha embolsado en el terreno. Adicional a esto también hay una tubería de agua potable que tiene más de un metro de diámetro.

Es una situación bastante compleja, ya que dicha tubería lleva agua a gran cantidad de personas de la ciudad capital, lo cierto es que hay dos casas afectadas, en una se reporta viven alrededor de seis familias y el otra cinco.

Las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) estuvieron en el lugar para realizar las evaluaciones correspondientes y ordenaron a los residentes de ambas viviendas que desalojaran por los peligros que representa ese área.

"Se inunda, hay mucha agua en ese área pasando por dejado y haciendo bolsas, creando el deslizamiento. Esto empezó como a las 6:00 a.m., a esa hora había un mínimo como de una pulgada... Los hemos desalojado a todos y ahora mismo estamos en espera del MOP y el Idaan que vayan a tomar la decisión de qué hacer con eso" manifestó Abraham Centella, Sinaproc.

Hasta el momento no se han aproximado otras autoridades al lugar.

"Primero vino Protección Civil, acordonando el área y luego vino el personal del MIVI donde solo nos hicieron llenar unos informes y todavía no tenemos una respuesta concreta. En estos momentos no sabemos a donde tenemos que ir, todas las familias tenemos menores de edad y como no tenemos una respuesta decidimos mantenernos en el lugar hasta que nos den una respuesta" señaló Abraham Ureña, propietario de casa afectada.

Otra de las situaciones que está afectando a los residentes es que no pueden pasar por las aceras ni los vehículos transitar libremente por un cordón de seguridad que no les permite el paso.

Con información de Luis Jiménez