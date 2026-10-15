Serviestiba reanuda pago de compensaciones en Balboa; atenderá solo a trabajadores notificados por correo

Según el comunicado de la empresa, la atención se realiza en el edificio 39.

Ciudad de Panamá, Panamá/El proceso de pago de compensaciones a los trabajadores de Serviestiba en el puerto de Balboa se reanudó este jueves 15 de octubre, a partir de las 12:00 mediodía, mediante una atención personalizada para revisar y tramitar las prestaciones y los derechos laborales de cada empleado.

Según el comunicado de la empresa, la atención se realiza en el edificio 39 y está dirigida únicamente a los trabajadores que hayan recibido una notificación en el correo electrónico donde habitualmente reciben sus comprobantes de pago.

Para ingresar, deberán presentar su carné o identificación. El acceso será exclusivamente por la entrada peatonal, ya que no se permitirá el ingreso de vehículos a la terminal.

El proceso comenzó el martes en el puerto de Cristóbal, en Colón, y continuó el miércoles en la capital, donde trabajadores expresaron inconformidades y reclamaron el pago completo de sus compensaciones y el respeto de sus derechos laborales.

Medidas sobre cuentas y bienes

El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) ejecutó un secuestro sobre las cuentas bancarias, cuentas por cobrar y bienes de Serviestiba, después de que la empresa anunciara el cierre de sus operaciones por motivos económicos.

La ministra de Trabajo, Jackeline Muñoz de Cedeño, explicó que se solicitó revisar los cálculos del 100% de las prestaciones laborales de los trabajadores.

Mientras avanza la atención individual, los empleados deberán mantenerse pendientes de sus correos electrónicos para conocer su convocatoria.

Con información de Jocelyn Mosquera.