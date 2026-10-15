Se apoderaban de cuentas de WhatsApp para pedir transferencias: cinco personas fueron aprehendidas

A través de la suplantación de identidad y el engaño, los presuntos responsables solicitaban a terceros que realizaran transferencias de dinero.

Cinco personas fueron aprehendidas durante la operación “Chat Scam”, desarrollada en Chiriquí y Panamá Oeste, como parte de investigaciones por presuntos delitos de seguridad informática y fraude informático, informó la Procuraduría General de la Nación.

De acuerdo con el Ministerio Público, cuatro de las aprehensiones se realizaron en Chiriquí y una en Panamá Oeste. Durante las diligencias realizadas por la Fiscalía Superior Especializada en Delitos Contra la Propiedad Intelectual y Seguridad Informática, también fueron incautados cinco dispositivos celulares.

El caso se remonta a investigaciones iniciadas por hechos ocurridos en 2025. Según las pesquisas, el esquema consistía en apoderarse de cuentas de WhatsApp sin autorización para utilizarlas y hacerse pasar por sus titulares.

A través de la suplantación de identidad y el engaño, los presuntos responsables solicitaban a terceros que realizaran transferencias de dinero.

La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de ejercer la acción penal ante los tribunales de justicia, con alto respeto a los derechos de los ciudadanos y en estricto apego a la Constitución y la ley.

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