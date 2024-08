El rifirrafe entre la presidenta de la Comisión de Credenciales, Shirley Castañeda, y varios diputados de Vamos

Aún no está listo el informe de la Comisión de Credenciales sobre los candidatos que cumplieron con todos los requisitos para ser candidatos a contralor y subcontralor general de la República.

Ciudad de Panamá, Panamá/En los últimos días, desde el pleno de la Asamblea Nacional, los diputados han mostrado las posibles fricciones que mantienen en torno a la elección del nuevo contralor y subcontralor de la República.

Ayer no fue la excepción. El pleno fue escenario de un intercambio de palabras entre la diputada de Realizando Metas, Shirley Castañeda, presidenta de la Comisión de Credenciales, y algunos diputados de la bancada independiente Vamos.

El roce entre los diputados comenzó cuando la bancada de Vamos decidió entrevistar a los candidatos a contralor y subcontralor, con el objetivo de hacer el proceso más transparente. Sin embargo, la presidenta de la Comisión les advirtió que esto no estaba contemplado en la resolución aprobada en el pleno, la cual establecía el procedimiento para elegir al reemplazo de Gerardo Solís, pues la Comisión de Credenciales solo puede verificar las hojas de vida de los postulados.

Durante el periodo de incidencia, varios diputados de la bancada de Vamos defendieron su postura sobre la sesión de entrevistas realizada ayer, a la que asistieron 24 de los 137 candidatos postulados a los dos cargos.

Otros, como Alexandra Brenes y Janine Prado, jefa de bancada de Vamos, cuestionaron que, a la fecha, no se tenga un número exacto de candidatos que cumplen con los requisitos para el puesto de contralor general, a pesar de que ya se había completado el periodo de verificación de las hojas de vida por parte de la Comisión de Credenciales.

Prado, además, se quejó de que la Comisión está cambiando los días de las sesiones para las ratificaciones de funcionarios. “Nosotros fuimos citados para el lunes y luego para el martes, y hoy recibimos la notificación de la suspensión de la citación programada para mañana miércoles. Si la conformación de la Comisión de Credenciales era para agilizar las ratificaciones, hago un llamado para que se restablezca lo antes posible y podamos cumplir con el mandato de colocar a esas personas en sus puestos para seguir avanzando”.

Castañeda respondió rápidamente, señalando que las diputadas de Vamos que se quejan no pasaron por la Comisión a revisar la documentación, a diferencia del diputado Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro camino. “Las comisionadas Prado y Alexandra Brenes llegaron después de las 3:00 de la tarde, pero no revisaron ninguna hoja de vida”.

Leí todos los expedientes de los candidatos a contralor y subcontralor. Total 94 y bajo mi análisis legal muy particular, 57 no cumplieron los requisitos formales. Las mejores hojas de vida de los que cumplieron para mi, fueron la de Yonel de la Cruz y Carlos Barsallo. pic.twitter.com/NluvgaHI3G — ERNESTO CEDEÑO A. (@ernestocedeno) August 20, 2024

Castañeda también destacó que, aunque los diputados pueden invitar o entrevistar a los candidatos por separado, le llama la atención que en las invitaciones se indicara que las preguntas se basarían en propuestas presentadas por los candidatos. “Primero, los candidatos no presentan propuestas, solo la hoja de vida. Segundo, hemos escuchado a los diputados decir que entrevistaron y examinaron credenciales. A la Comisión de Credenciales solamente asistió, repito, el honorable diputado Ernesto Cedeño… ninguno ha revisado un solo expediente de los candidatos”.

Luego, dijo que le sorprende que la diputada Janine Prado se quejara sobre las ratificaciones de funcionarios, cuando ella misma pide que se terminen las "sesiones los jueves porque tiene que viajar a Santiago y no quiere sesionar los viernes".

En defensa de la diputada Prado intervino, Roberto Zúñiga de Vamos calificando de “temerario” lo dicho contra la jefa de su bancada, y resaltó que ella se ha centrado en el trabajo con mucha dedicación por el país y por la Asamblea.

Luis Duke, también de Vamos, tomó la palabra para presentar un anteproyecto, y destacó que la transparencia implica ser honesto con el pueblo. “Hoy, desafortunadamente, se le ha mentido al pueblo sobre nuestra jefa de bancada, porque ella no es mentirosa; es una mujer íntegra y preparada que ha dado todo por el país”. Duke añadió que son los primeros en llegar a la Comisión de Credenciales y señaló que Castañeda llega tarde a las sesiones, “y no estoy diciendo mentiras”.

Durante su intervención, Duke fue llamado al orden por Didiano Pinilla, quien dirigía el pleno. También le llamó la atención al diputado de Realizando Metas, Luis Eduardo Camacho, quien pedía cuestión de orden.

Sin embargo, Camacho para que se le cediera la palabra utilizó una estrategia similar a la de Duke para presentar un supuesto anteproyecto, pero terminó cuestionando a Duke. "Aquí el diputado que hace unos minutos hizo uso de la palabra, le faltó el respeto a la presidenta de la Comisión de Credenciales, si no la respeta como mujer, por lo menos que la respete como presidenta. Si él se ha auto confesado mentiroso, pero no me meta a mi n esa colada , que yo vengo aquí a decir la verdad y ser transparente...", dijo.