Sinaproc inspecciona viviendas en Arraiján y Herrera aparentemente afectadas por el sismo

Sinaproc identificó daños parciales en una residencia de Panamá Oeste y, junto con la AMP, realizó inspecciones en Paja de Nata, en Herrera, para conocer las necesidades de las familias afectadas.

Panamá Oeste, Arraiján/El personal especializado del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) acudió al distrito de Arraiján, en la provincia de Panamá Oeste, para realizar una inspección técnica en una residencia, luego de recibir un reporte sobre posibles daños provocados por el sismo.

Durante la evaluación en el sitio, los equipos de emergencia confirmaron afectaciones parciales en la estructura de la vivienda, específicamente en las paredes de la cocina, la entrada principal y la parte trasera del inmueble.

Según el informe oficial, en la residencia habitan dos personas. La inspección permitió identificar los daños y evaluar las condiciones del inmueble, con el propósito de determinar las posibles medidas de asistencia que requieran sus ocupantes.

Las labores de atención también se extendieron a la provincia de Herrera, donde personal de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), en coordinación con el Sinaproc, desarrolló una jornada de inspección y evaluación de viviendas afectadas por el movimiento sísmico en la comunidad de Paja de Nata, distrito de Las Minas.

Durante este recorrido, los funcionarios verificaron las condiciones de las estructuras y recopilaron información sobre las principales necesidades de las familias afectadas, a fin de facilitar el acompañamiento y la atención institucional correspondiente.

Estas acciones forman parte de las labores de evaluación que realizan las entidades para conocer el impacto del sismo en las comunidades y determinar qué tipo de apoyo requieren las personas afectadas.

El Sinaproc reiteró que mantiene activos sus operativos de monitoreo, inspección técnica y atención en las zonas donde se reportan posibles daños, con el objetivo de salvaguardar la vida y la integridad de la población ante este tipo de eventos naturales.

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