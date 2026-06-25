Terremotos en Venezuela recuerdan la vulnerabilidad de América Latina ante grandes sismos

Naciones como Chile, Perú, Ecuador, México y Venezuela se encuentran entre los territorios con mayor exposición a terremotos.

Ciudad de Panama/Los recientes terremotos registrados en Venezuela vuelven a poner la atención sobre la alta vulnerabilidad sísmica de América Latina, una región ubicada en una zona de intensa actividad tectónica.

Los movimientos telúricos consecutivos ocurridos durante la jornada del miércoles afectaron principalmente a Caracas y sus alrededores, generando daños materiales y dejando víctimas, según los reportes iniciales.

El fenómeno recuerda que gran parte del continente se encuentra influenciado por el Cinturón de Fuego del Pacífico, una extensa zona en forma de herradura que rodea el océano Pacífico y concentra cerca del 90% de los terremotos registrados a nivel mundial, además de una gran cantidad de volcanes activos.

Esta zona se caracteriza por la constante interacción de varias placas tectónicas, principalmente a través de procesos de subducción, donde una placa se introduce debajo de otra, generando acumulación de energía que puede liberarse en forma de terremotos de gran magnitud.

Naciones como Chile, Perú, Ecuador, México y Venezuela se encuentran entre los territorios con mayor exposición a terremotos debido a su ubicación geográfica y la interacción constante de las placas tectónicas.

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En el caso de Venezuela, aunque no se encuentra completamente dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, el país también presenta una importante actividad sísmica debido a la interacción entre la placa del Caribe y la placa Sudamericana, especialmente a través de sistemas de fallas geológicas ubicadas en el norte del territorio.

A lo largo de la historia, América Latina ha sido escenario de algunos de los terremotos más devastadores registrados, como el ocurrido en Chile en 1960, considerado uno de los más fuertes del mundo, y otros eventos que han marcado la necesidad de mejorar la preparación, los sistemas de alerta y las normas de construcción.

Los recientes sismos en Venezuela vuelven a evidenciar la importancia de la preparación ciudadana, la construcción segura y la capacidad de reacción de las autoridades frente a estos fenómenos naturales.