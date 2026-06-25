Terremoto en Venezuela: Panamá enviará 61 rescatistas y unidades caninas para apoyar labores de búsqueda

El equipo, integrado por personal del Sinaproc, Bomberos, Senan, Senafront, Cruz Roja y la CSS, partiría este viernes o el sábado.

Panamá alista el envío de una misión de 61 especialistas en búsqueda y rescate para apoyar las labores de emergencia en Venezuela, tras el terremoto que dejó víctimas y daños en varias zonas del país sudamericano.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo; el director del Sinaproc, Omar Smith, y representantes del Benemérito Cuerpo de Bomberos informaron que el contingente podría partir este viernes 26 de junio o, de ser necesario, el sábado, dependiendo de las condiciones logísticas y operativas.

Entre las capacidades del equipo destacan especialistas en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, personal de comunicaciones, rescatistas en materiales peligrosos y cuatro unidades caninas entrenadas para localizar personas atrapadas.

Las autoridades indicaron que la prioridad será participar en las labores de búsqueda de sobrevivientes, coordinando previamente las zonas donde el contingente panameño será desplegado para evitar duplicar esfuerzos con otros países que también enviarán ayuda.

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El director del Sinaproc explicó que mantienen comunicación permanente con la Cancillería, la Embajada de Panamá en Venezuela y las autoridades venezolanas para definir la ruta de ingreso, debido a que el aeropuerto internacional de Maiquetía presenta afectaciones operativas tras el sismo.

Centro de acopio en el Parque Omar

Las autoridades también habilitaron un centro de acopio en el Parque Omar, donde se recibirán donaciones para apoyar a la población venezolana afectada.

Entre los insumos prioritarios figuran agua embotellada, leche en polvo, pañales, medicamentos, frazadas y alimentos secos.

El centro de acopio estará abierto jueves y viernes hasta las 8:00 p.m., mientras que el sábado operará desde horas de la mañana.

La ministra Montalvo indicó que, por el momento, las autoridades continúan recopilando información sobre la situación de ciudadanos panameños que pudieran encontrarse en Venezuela y reiteró que la coordinación con la Cancillería se mantiene de forma permanente.