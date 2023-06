¡Que susto! Policía saca a un caimán de una piscina en Clayton

Un tremendo susto se llevó el equipo de administración de un residencial en Clayton cuando se percataron que un caimán se encontraba nadando en la piscina del área social.

Rápidamente, alertaron a la Policía Nacional, quienes, a través de la Dirección Nacional de Policía Ambiental, Rural y Turística (DINAPART), lograron rescatar sano y salvo al animal, que sin inmutarse, permanecía dentro de la piscina ubicada en el área social.

El comisionado Elmer Caballero señaló que se trata de un ejemplar de caimán juvenil que tras ser capturado, fue liberado en un área segura tanto para los residentes como para el animal.

Afortunadamente, este hecho no generó mayores riesgos para la vida de los residentes ni para el propio animal. No obstante, se le pide a la población a que no se expongan a capturar a estos reptiles por sus propios medios, ya que podría ser muy peligroso.

De presentarse cualquier situación que requiera la intervención de las autoridades especializadas en el rescate de animales silvestres solicite apoyo a través del 104, o los números telefónicos: 314-9439 y 314-9451.

Debido al desarrollo masivo de proyectos residenciales, muchos animales han perdido parte de sus hábitats naturales y en ocasiones es frecuente encontrarse ante la presencia de estos, especialmente si se vive en regiones cercanas a bosques o afluentes. Es por ello que es sumamente importante que siempre preste atención a su entorno, aunque sea conocido para usted y evite exponerse a los riesgos que conllevaría un posible ataque de estos animales.