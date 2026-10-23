TalenPro 2026: El talento juvenil panameño con propósito social listo para la gran final

Jóvenes de todo el país se preparan para una gran final que combina música, cultura y solidaridad, con proyectos sociales destinados a transformar comunidades.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá se prepara para vivir una nueva edición de TalenPro, el festival intercolegial creado por la cantautora panameña Erika Ender, que reúne a estudiantes de quinto y sexto año de secundaria para demostrar que el talento puede convertirse en una herramienta de cambio social. Bajo el lema de talento con propósito, la iniciativa promueve la creatividad, los valores, la educación y la solidaridad entre los jóvenes.

El evento se celebrará este domingo 25 de octubre en el Arena Roberto Durán, donde el público disfrutará de un espectáculo lleno de energía, invitados especiales y sorpresas. Los participantes, quienes ingresan mediante inscripción, llevan alrededor de ocho días ensayando y preparando sus presentaciones para dar lo mejor de sí en esta gran cita artística. El evento será transmitido por TVN a partir de las 7:00 p.m.

La competencia cuenta con cuatro categorías: Mejor Canción, Mejor Intérprete, Mejor Audiovisual y Mejor Grupo de Baile. Sin embargo, TalenPro va más allá del escenario, pues cada año impulsa una labor social que involucra a los colegios, las familias y las comunidades. En esta edición, el proyecto se enfocará en la creación de huertos infantiles para apoyar a niños y escuelas necesitadas, promoviendo una mejor alimentación. Además, mediante el voto popular se recaudarán fondos para ayudar a las personas afectadas por el sismo.

Me encanta cantar y no hay mejor forma de cantar que haciendo feliz a las personas y transmitir sentimiento en cada una de mis letras” — Luis Saavedra - Estudiante de Secundaria

Su testimonio refleja el espíritu de una competencia que busca unir la expresión artística con el compromiso humano.

Los finalistas de las tres zonas del país

En la Zona Oeste

Los finalistas son Melany Guerra y Juan Morales del Colegio Nuestra Señora de Los Ángeles (Chiriquí), en Mejor Audiovisual , con un cortometraje sobre la autenticidad.

, con un cortometraje sobre la autenticidad. El Grupo Cultural Mesele Kri, del Centro Educativo Lajero Abajo, en Mejor Grupo de Baile.

Germán Toruño, del Colegio San Francisco de Asís de Chiriquí, en Mejor Canción , con Más bonita que el sol.

, con Más bonita que el sol. Abisaí Pérez, del IPT El Silencio de Bocas del Toro, en Mejor Intérprete, con A mi manera.

En la Zona Centro

Clasificaron Eloísa Conte y Andrea Gómez, del Colegio Padre Segundo Familiar Cano de Herrera, con el documental Entre golpes y vidas, en Mejor Audiovisual.

Encanto Penonomeño, de la Escuela Secundaria Ángel María Herrera de Coclé, en Mejor Grupo de Baile.

Luis Ángel Saavedra, del Instituto Urracá de Veraguas, con Parte de ti, en Mejor Canción.

Julio Guerra, también del Instituto Urracá, en Mejor Intérprete, con A mi manera.

Por la Zona Este

Competirán María Gámez, Elaine Pitti y Juneikel Isaac Hurtado, del Instituto Fermín Naudeau, con el audiovisual Infancia interrumpida, sobre el trabajo infantil.

Infancia interrumpida, sobre el trabajo infantil. Power Folklore Dancers, del Centro Educativo Guillermo Endara Galimany, en Mejor Grupo de Baile.

Heymar Torres, del Colegio Bilingüe Eber-Ezen de Colón, con Por siempre mi vida, en Mejor Canción.

Amael Domínguez, del Colegio Venancio Fenosa Pascual, en Mejor Intérprete, con La gloria de Dios.

Los ganadores de cada categoría recibirán una beca universitaria que cubrirá sus estudios conforme a las regulaciones del Ifarhu, además de otros reconocimientos. También se premiará a las brigadas estudiantiles, los profesores tutores y las familias más destacadas por su compromiso social.

Con esta nueva edición, TalenPro reafirma su misión de impulsar a las nuevas generaciones, demostrando que la música, el arte y la solidaridad pueden trabajar juntos para construir un mejor país. Porque, como promueve el festival, el talento que más brilla es el que se hace con un propósito.

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